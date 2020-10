Legally Blonde 3: la data d'uscita del sequel con Reese Witherspoon

Fan di Elle Woods, non disperate: la bionda avvocatessa sta per tornare. È stata infatti designata una nuova data d'uscita, a maggio 2022, per Legally Blonde 3, il nuovo capitolo delle avventure del personaggio interpretato da Reese Witherspoon nel film cult del 2001, La Rivincita delle Bionde.

A comunicarlo è l'account Twitter degli MGM Studios, che con un post ha rivelato il mese in cui sarà distribuito il sequel, ovvero maggio 2022.

Dovremo quindi aspettare ancora un lasso di tempo piuttosto considerevole per vedere come se la passa oggi Elle, specialmente tenendo conto del fatto che La rivincita delle bionde 3 sarebbe dovuto uscire proprio quest'anno, ma per fortuna ci ha pensato la recente reunion via Zoom del cast originale di Legally Blonde a consolarci.

"Abbiamo tutti lavorato insieme, e realizzato questo film che ha ispirato così tanti giovani" ha dichiarato Reese Witherspoon durante l'evento virtuale, come riporta anche EW! "È un dono così grande. Ogni volta che qualcuno mi si avvicina e mi dice quanto ha amato il film, io lo condivido con voi" continua, rivolta ai colleghi.

Speriamo allora che il nuovo sequel si dimostri altrettanto iconico - per i millennial che son cresciuti con il primo film, ma anche e soprattutto per le nuove generazioni -, e che nessuno si vesta d'arancione... Dopotutto, gli anni passano, ma chissà se Elle è diventata meno intransigente in fatto di passi falsi modaioli (improbabile, vero)?