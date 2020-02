Lee Phillip Bell, morta la creatrice di Beautiful

Lee Phillip Bell è morta, all'età di 91 anni, lasciando un enorme vuoto nei fan di Beautiful e Febbre d'amore, due delle soap più longeve e seguite nella storia del piccolo schermo, di cui è stata creatrice. Era nota in America anche come giornalista e conduttrice di talk show.

Lee Phillip Bell è morta il 22 febbraio nella sua casa di Beverly Hills, l'annuncio è stato dato dai i tre figli William James Bell, Bradley Phillip Bell e Lauralee Bell Martin. "È stata una moglie, una madre e una nonna amorevole e solidale - si legge nel comunicato - Graziosa e gentile, ha arricchito la vita di tutti coloro che l'hanno conosciuta. Ci mancherà moltissimo".

Era il 1973 quando Lee Phillip e il marito William J. Bell scrissero la prima puntata di The Young and the Restless, noto in Italia come Febbre d'amore. La soap va ancora in onda sulla CBS e poche settimane fa è stata rinnovata per altri tre anni. Il 23 marzo 1987 fu trasmessa la prima puntata della nuova soap The Bold and The Beautiful. Le avventure di Ridge Forrester e Brooke Logan sono poi arrivate anche nel nostro paese col nome di Beautiful. Ambientata nel mondo della moda la soap diventò una delle icone degli anni novanta in Italia, dove fu trasmessa prima su Rai2 per poi emigrare sulle reti Mediaset, dove va in onda ancora oggi.

Lee Phillip Bell è stata per più di trent'anni la conduttrice del 'The Lee Phillip Show', un talk show in onda sempre sulla CBS, in cui ha intervistato le più grandi stelle di Hollywood come Clint Eastwood e Jerry Lewis, Presidenti americani come Gerald Ford a Ronald Reagan e gruppi musicali come i Beatles ed i Rolling Stones. Grazie a Febbre d'amore nel 1975 fu premiata con un Emmy Award mentre nel 2007 ottenere il Lifetime Achievement Award del Daytime Emmy Award alla carriera. Le due sue soap hanno vinto insieme più' di 50 Daytime Emmy Awards.