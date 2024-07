Lee: Kate Winslet è la fotografa di guerra nel trailer del film

Il 27 settembre arriverà nei cinema americani il film biografico Lee con star Kate Winslet e online è stato condiviso il trailer.

Nel film si può quindi vedere qualche scena in anteprima del progetto che racconterà le esperienze della fotografa che, dopo ave lavorato per Vogue a Parigi, è stata impegnata in guerra e ha immortalato dei momenti che hanno scritto importanti pagine di storia.

Gli interpreti del film

Nel cast di Lee ci saranno, oltre alla protagonista Kate Winslet, anche Alexander Skarsgård nel ruolo del pittore, poeta, fotografo e biografo Roland Penrose; Andy Samberg che sarà il fotografo di Life Magazine David E. Scherman; Marion Cotillard nel ruolo della direttrice di Vogue Solange D'Ayen; Josh O'Connor nei panni del giornalista Tony; e Andrea Riseborough che ha la parte di Audrey Withers, responsabile dell'edizione britannica di Vogue.

Diretto da Ellen Kuras, il lungometraggio segue la vita di Lee Miller, una fotoreporter che si ritrova in prima linea durante la Seconda Guerra Mondiale e intraprende una missione per raccontare le verità nascoste del Terzo Reich. Ma all'indomani di un tradimento, si ritrova costretta a dover fare i conti con le verità del suo stesso passato.

L'attrice Kate Winslet è coinvolta come protagonista e produttrice del film. Il direttore della fotografia è Pawel Edelman (The Pianist), Gemma Jackson è impegnata come scenografa; Michael O'Connor firma i costumi, Ivana Primorac si occupa delle acconciature e del trucco; e Alexandre Desplat firma la colonna sonora.

La sceneggiatura è firmata da Liz Hannah, Lem Dobbs, John Collee e Marion Hume basandosi sul libro di Antony Penrose intitolato The Lives of Lee Miller.