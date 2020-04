Lee Fierro, l'attrice de Lo squalo morta di Coronavirus a 91 anni

Lee Fierro, attrice nota per l'apparizione ne Lo squalo di Steven Spielberg è morta a 91 anni per le conseguenze da Coronavirus.

Lee Fierro, volto noto per la sua apparizione nel cult di Steven Spielberg Lo squalo, è morta di Coronavirus all'età di 91 anni. La notizia della morte è stata riportata dal Martha's Vineyard Times.

Lo squalo: una scena di paura collettiva

Secondo Kevin Ryan, direttore artistico e presidente dell'Island Theatre Workshop, al momento della morte la Fierro risiedeva in una casa di riposo in Ohio. Supporter del l'Island Theatre Workshop per oltre 40 anni, periodo trascorso a Martha's Vineyard come residente, Lee Fierro è stata anche insegnante di recitazione e mentore dell'Island Theatre Workshop.

Ne Lo squalo, l'attrice interpreta il ruolo della madre di Alex Kintner (Jeffrey Voorhees), tra le vittime dello squalo. In una scena memorabile piange il figlio scomparso per poi recarsi da Brody (Roy Scheider) e schiaffeggiarlo dopo aver saputo che era al corrente che una ragazza era stata uccisa dall'attacco di uno squalo. "Sapevi che era pericoloso, ma hai lascia che le persone nuotassero lo stesso" gli dice tra le lacrime. "Sapevi tutte queste cose eppure il mio ragazzo è morto, e non c'è niente che tu possa fare. Mio figlio è morto. Volevo che lo sapessi." La Fierro tornerà nello stesso ruolo nel 1987 in Lo squalo 4: la vendetta.

