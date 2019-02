Leaving Neverland: il documentario su Michael Jackson andrà in onda a marzo su HBO

Leaving Neverland, il documentario su Michael Jackson che ha sconvolto il Sundance Film Festival, arriverà sugli schermi americani della HBO nel mese di marzo. La tv via cavo ha infatti annunciato che le due parti in cui è stato suddiviso il progetto saranno tramesse domenica 3 marzo e lunedì 4, e saranno poi disponibili sulle piattaforme HBO NOW, HBO GO e HBO On Demand.

Il documentario diretto da Dan Reed ha raccontato la storia di Wade Robson e James Safechuck che da bambini hanno incontrato la star della musica, stringendo con lui un rapporto di amicizia che nascondeva una realtà fatta di abusi sessuali e manipolazioni psicologiche. Le loro testimonianze senza filtri hanno colpito duramente il pubblico del festival americano e scatenato le reazioni della famiglia del cantante che ha sostenuto si tratti di dichiarazioni false e di un tentativo di sfruttare economicamente il nome di Jackson. Robson e Safechuck, anni fa, avevano infatti smentito di essere stati molestati da Michael, parlando pubblicamente solo negli ultimi anni di quanto accaduto.

Entrambi hanno ribadito che è stato molto difficile accettare quello che hanno subito e di aver provato a negare a se stessi i traumi vissuti, provando vergogna e non sentendosi al sicuro. Safechuck ha però sottolineato che realizzare il documentario è stato quasi terapeutico: "Sapere che Wade ha affrontato le stesse cose è stato di aiuto e questo progetto sarà utile se potremo dare ad altre persone lo stesso senso di unione e sostegno che ha contraddistinto la nostra esperienza".