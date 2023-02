Michael Jackson, il regista di Leaving Neverland condanna il biopic: "Glorifica uno stupratore"

Non si placano le polemiche attorno a Michael, biopic incentrato sul Re del Pop Michael Jackson che verrà interpretato dal nipote Jafar Jackson. Il film è attualmente in lavorazione e sarà diretto da Antoine Fuqua. Dan Reed, regista del controverso documentario Leaving Neverland, incentrato sulle vittime di abusi sessuali di Michael Jackson, si è scagliato apertamente contro il film:

"Nessuno sta pensando di cancellare questo film nonostante andrà a glorificare un uomo che ha stuprato dei bambini. Ai registi chiedo come abbiano intenzione di rappresentare il momento in cui Michael Jackson, un uomo adulto di 30 anni, prende un bambino per mano e lo porta nella sua stanza. Se lo ignorate del tutto state dando un messaggio molto distorto ala società, ovvero che se sei ricco e popolare non importa se tu sia stato un pedofilo. La gente ti perdonerà ugualmente" ha dichiarato ai microfoni di The Guardian.

Macaulay Culkin ricorda lo strano incontro con James Franco dopo l'uscita di Leaving Neverland

Va ugualmente detto che gli eredi di Michael Jackson hanno vinto la causa giudiziaria intentata contro HBO per aver prodotto il documentario Leaving Neverland, reo di aver accusato la star di violenza sessuale nei confronti di due giovani e di aver violato una clausola firmata in occasione delle riprese di un film-concerto durante il tour di Dangerous nel 1992.

Jafar Jackson, per chi non lo sapesse, balla e canta dall'età di 12 anni, ed è il figlio di Jermaine Jackson, fratello di Michael Jackson e membro dei Jackson 5. In base a quanto riportato da Deadline la scorsa settimana, sembra proprio che questo biopic cercherà di raccontare la vita di Michael per intero, senza omettere i dettagli più scabrosi e controversi, le accuse e le speculazioni.