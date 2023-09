Leave the World Behind, Sam Esmail: 'I commenti di Barak Obama sul film mi hanno terrorizzato'

Sam Esmail confessa di essere stato terrorizzato dalla mail in cui Barak Obama gli comunicava le sue osservazioni sulla sceneggiatura del film Netflix Leave the World Behind,

Sam Esmail, creatore delle serie Mr. Robot e Homecoming, ha collaborato con la Higher Ground Productions di Barack e Michelle Obama per adattare il romanzo catastrofico del 2020 Leave the World Behind di Rumaan Alam. Il film Netflix vede protagonisti Julia Roberts e Ethan Hawke nei panni di una coppia in vacanza a Long Island quando si verifica un disastro che minaccia il mondo. Mahershala Ali interpreta il proprietario della casa che la coppia ha affittato, che si si presenta in cerca di un rifugio dal disastro con sua figlia (Myha'la Herrold), costringendo le due famiglie a fidarsi l'una dell'altra mentre il mondo sta per giungere alla fine.

Sam Esmail ha confessato a Vanity Fair di aver ricevuto alcune note scritte dall'ex Presidente americano che lo hanno terrorizzato:

"Nelle bozze originali della sceneggiatura, avevo spinto decisamente le cose molto più in là di quanto non fossero nel film, e il presidente Obama, avendo l'esperienza di cui dispone, mi ha informato su come le cose potrebbero svolgersi nella realtà. Per lo pià mi occupo di finzione, anche se cerco di restare fedele alla realtà, ma ogni tanto mi capita di esagerare e drammatizzare. E sentire un ex presidente dire che sei fuori di testa per alcuni dettagli... pensavo di sbagliare. Il fatto che lo abbia detto mi ha spaventato a morte".

Esmail si è rassicurato solo dopo aver compreso che Obama indicava alcuni dei suoi potenziali punti della trama, ritenendoli troppo cupi o improbabili. La maggior parte delle sue osservazioni derivavano dalla sua esperienza con la natura umana, in particolare sul modo in cui si creano fratture tra persone che altrimenti potrebbero trovare una causa comune.

"Aveva molte osservazioni sui personaggi e sull'empatia che avremmo avuto per loro. Devo dire che è un grande amante del cinema e non si limitava a dare appunti su cose che provenivano dal suo background. Stava fornendo osservazioni fan del libro perché gli stava a cuore l'adattamento".

Leave the World Behind sarà presentato in anteprima mondiale all'AFI Fest di ottobre, per poi essere trasmesso in streaming su Netflix a partire dall'8 dicembre. Nel cast Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Myha'la Herrold, Kevin Bacon, Farrah MacKenzie e Charlie Evans. Barack e Michelle Obama sono produttori esecutivi insieme a Tonia Davis, Daniel M. Stillman, e Nick Krishnamurthy.