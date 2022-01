Lea Michele mostra per la prima volta il volto di suo figlio: la tenera foto

Lea Michele ha condiviso per la prima volta una foto del figlio Ever in cui si vede il viso, per celebrare il compleanno dell'amato marito.

Dopo aver tenuto il viso di suo figlio Ever lontano dai social media per oltre un anno, l'attrice Lea Michele ha regalato ai suoi fan una sbirciatina all'adorabile cucciolo con una foto per augurare buon compleanno a suo marito Zandy Rei.

Ieri, domenica 23 gennaio, l'attrice Lea Michele ha augurato buon 39esimo compleanno al marito Zandy Rei, con il quale è sposata dal 2019. Nel 2020 è nato il piccolo Ever, che ora ha 17 mesi, ma non è mai stato visto in volto da nessuno sui social media. Ora, con un dolcissimo post, Lea ha deciso di condividere un po' del suo pargoletto, sempre però un po' nascosto dagli occhiali da sole. Nel post scrive: "Il più grande uomo, padre, marito e amico. Mi sveglio ogni giorno così grata che tu sia nostro Z. Buon compleanno! Sempre, ti amo così tanto."

In un'intervista con E! News, Lea Michele ha raccontato del momento in cui è diventata mamma, il più bello della sua vita: "Il momento in cui mio figlio mi è stato messo tra le braccia è stato davvero il più bello della mia vita. Non sono mai stato così grata a Dio come in quel momento."

La coppia si è messa insieme nel 2017 e dopo due anni è convolata a nozze, con una cerimonia intima nella California del Nord nel marzo 2019. Ad agosto 2020 è nato Ever, l'amore della loro vita, il piccolo cucciolo che Lea Michele ama tantissimo, come mostra spesso sui social, senza però invadere troppo la privacy di suoi figlio.