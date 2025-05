Lea Michele ricorda l'impatto della morte di Cory Monteith sul cast di Glee: "Ha spezzato i legami"

Lea Michele è tornata a parlare della morte di Cory Monteith, con cui era fidanzata. Il tragico addio al protagonista di Glee è avvenuto quando l'attore aveva solo 31 anni e quanto accaduto ha avuto un profondo impatto su tutti gli interpreti della serie.

L'impatto emotivo della morte di Cory

Durante un episodio del podcast Therapuss, Lea Michele ha spiegato: "Avevo 26 anni e nessuno mi ha consegnato una guida da seguire. Si è trattato di un'educazione rapida su molte cose che non riuscivo nemmeno a elaborare".

Lea Michele e Cory Monteith nell'episodio Britney/Brittany di Glee

L'attrice ha sottolineato: "Se non ci fossimo presentati al lavoro allora delle persone non avrebbero avuto un lavoro dove andare. E quello mi ha causata molta pressione, quindi ho dovuto mettere da parte le mie cose e semplicemente presentarmi, in modo che tutti potessero continuare a lavorare".

Commentando le conseguenze della morte di Cory Monteith sul cast di Glee, Lea ha poi spiegato: "Penso che che abbia realmente spezzato così tanto il rapporto tra membri del cast. Non posso parlare per tutti. Ma penso che, forse e in certi modi, lo abbia fatto per alcune persone. Penso che per me sia stato semplicemente così difficile. Ero completamente distrutta".

L'interprete di Rachel Berry ha ricordato: "Stavo realmente pensando solamente a fare il mio lavoro. Era davvero troppo da provare ad affrontare a una giovane età".

Il sostegno ricevuto sul set

La star della serie ha comunque ricordato di essersi sentita sostenuta dal cast e dalla troupe: "Sono davvero grata per tutte le persone lì, che lo sappiano oppure no. Ho provato personalmente molto sostegno da tutte le persone presenti nell'aiutarmi a superare quella situazione. Specialmente dalla troupe. Le persone che erano dietro la telecamera ogni giorno. Guardavo verso la telecamera ma in realtà verso la persona che c'era dietro... Guardavo queste persone come se stessero sostenendomi, come accadeva con le persone coinvolte nello show".

A rendere ancora più complicata la sua situazione era il fatto che molti membri del cast avevano concluso la sua esperienza nello show perché i loro personaggi si erano diplomati: "Tante persone se ne erano andate in quel periodo, ed è stato difficile".

Attualmente Michele è ancora molto amica di alcuni membri del cast, come Darren Criss e Dianna Agron: "C'è un tale conforto perché abbiamo tutti affrontato realmente qualcosa che solo noi capiremo. Quindi mi sento così sicura con loro e così a mio agio. Sono per sempre come una famiglia".