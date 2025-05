Lea Michele: "Ryan Murphy mi chiamò per avvisarmi che il web era convinto che non sapessi leggere"

Per anni sono circolate voci sul fatto che Lea Michele non sapesse leggere, voci che l'attrice stessa ha dovuto più volte smentire e bollare come infondate. Ora la star sta ripercorrendo il momento in cui si è imbattuta per la prima volta in questo mito che da anni ricorreva su internet.

"Quello che andava più di moda online era 'Lea Michele non sa leggere'", ha raccontato la star di Funny Girl nel corso della sua partecipazione al nuovo episodio del podcast Therapuss di Jake Shane. Michele ha rivelato che è stato il suo ex-capo a Glee, Ryan Murphy, a "chiamarmi e a dirmi: 'Hai sentito questa voce?'. E io ho risposto: 'No, cosa sta succedendo!'".

Prima che l'attrice continuasse il suo racconto, si è fiondata sul tavolo verso gli appunti di Shane, afferrando la pila di carte e gridando: "Dammi quelle! Li sto leggendo!".

Lea Michele e l'analfabetismo: le origini del pettegolezzo

Lea Michele e Naya Rivera in una scena dell'episodio Furt di Glee

A metà strada tra un pettegolezzo di cattivo gusto, un ingenuo meme online e una vera e propria teoria della cospirazione, le voci sul presunto analfabetismo di Lea Michele risalgono almeno al 2017. Quell'anno, i podcaster di One More Thing Jaye Hunt e Robert Ackerman avanzarono umoristicamente la teoria basandosi su un'attenta lettura di Sorry Not Sorry, il libro di memorie pubblicato l'anno precedente da Naya Rivera, collega dell'attrice in Glee.

Glee: Lea Michele interpreta Rachel nell'episodio The Rise and Fall of Sue Sylvester

Rivera, morta nel 2020 all'età di 33 anni, aveva affermato in Sorry Not Sorry che Michele si rifiutava di improvvisare durante le riprese delle scene della serie musical della Fox. Hunt e Ackerman hanno estrapolato questa affermazione nella teoria secondo cui l'analfabetismo di Michele la costringeva a memorizzare i copioni, rendendo impossibile l'improvvisazione.

L'attrice ha già affrontato la teoria in più occasioni. Nel 2018, ne ha discusso con il conduttore di Watch What Happens Live Andy Cohen e la collega Bethenny Frankel, sottolineando quanto sarebbe improbabile per lei dover "memorizzare completamente pagine e pagine" di copioni di Glee ogni settimana. "Tra l'altro", aveva aggiunto all'epoca, "hanno detto che Ryan Murphy avrebbe dovuto leggermi le battute. Ryan mi ha chiamato e mi ha detto: 'La gente pensa che io abbia il tempo di fare questo nella mia vita?'".