Le vie del cinema 2021: sempre più Locarno a Milano

Il Locarno Film Festival 2021* è lieto di annunciare un rinnovato e ampliato coinvolgimento nella rassegna "le vie del cinema", organizzata da Agis Lombarda. Saranno infatti ben tre le giornate - dal 24 al 26 settembre al cinema Arlecchino di Milano** - in cui il pubblico potrà scoprire una ricca selezione di film presentati alla 74esima edizione del Festival, accompagnati dalle registe e dai registi, con il direttore artistico Giona A. Nazzaro e la selezionatrice Daniela Persico. L'iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con la rivista "Filmidee", con il contributo di Fondazione Cariplo.

I giganti: un primo piano di Stefanu Deffenu

Dal 22 al 30 settembre 2021 torna uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico cinefilo milanese: le vie del cinema, l'iniziativa organizzata da Agis lombarda che offre una panoramica delle nuove produzioni presentate alla Mostra del Cinema di Venezia, al Locarno Film Festival e, quest'anno, anche a Cannes. Come di consueto, le anteprime verranno proposte sul grande schermo in versione originale con sottotitoli in italiano.

Tra le maggiori novità dell'edizione 2021, c'è una rinnovata e ampliata collaborazione con il Locarno Film Festival, che porterà a Milano alcuni dei titoli più rappresentativi della 74esima edizione, tenutasi dal 4 al 14 agosto. Dopo l'aperitivo di inaugurazione, venerdì 24 settembre in presenza del direttore artistico Giona A. Nazzaro, del direttore operativo Raphaël Brunschwig e della selezionatrice Daniela Persico, tre giornate - dal 24 al 26 settembre - saranno interamente dedicate ai film del Locarno Film Festival. Un'importante sala storica della città sarà il fulcro delle proposte locarnesi: il Cinema Arlecchino, che per l'occasione diventerà il quartier generale della manifestazione a Milano. Per festeggiare il primo anno della nuova collaborazione, i film saranno accompagnati dalle registe e dai registi, e introdotti dal direttore artistico Nazzaro e da Daniela Persico, membro del comitato artistico del Festival.

La collaborazione con la rivista di critica cinematografica Filmidee, con il contributo di Fondazione Cariplo, ha offerto la possibilità di creare uno spin-off del Locarno Film Festival in Lombardia, all'interno del progetto Grandi speranze, volto a rafforzare gli scambi culturali tra Milano e il Festival attraverso borse di studio e programmi di tutoraggio per i giovani filmmaker lombardi. In questo contesto è anche previsto un appuntamento formativo legato al film di Chiara Campara, Lessons of Love.

I giganti, Bonifacio Angius: "Mi sono sentito come un acrobata che cammina sul filo"

Il programma di Locarno a Milano

I titoli di Locarno74 selezionati per la rassegna sono i seguenti:

Chute (Strangers) di Nora Longatti - Svizzera, 2021 - Pardi di domani: Concorso nazionale - Pardino d'oro Swiss Life per il migliore cortometraggio svizzero

I giganti di Bonifacio Angius - Italia, 2021 - Concorso internazionale

Il faut fabriquer ses cadeaux (Gotta Fabricate Your Own Gifts) di Cyril Schäublin - Svizzera, 2021 - Pardi di domani: Concorso Corti d'autore

L'Été l'éternité (Our Eternal Summer) di Émilie Aussel - Francia, 2021 - Concorso Cineasti del presente - Premio speciale della giuria Cine+

Petite Solange di Axelle Ropert - Francia, 2021 - Concorso internazionale

Soul of a Beast di Lorenz Merz - Svizzera, 2021 - Concorso internazionale - Menzione speciale e Premio ecumenico

Zeros and Ones di Abel Ferrara - Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, 2021 - Concorso internazionale - Pardo per la migliore regia

Il programma definitivo è online dalle 12.00 di oggi, venerdì 17 settembre. Sempre da oggi è anche possibile acquistare la Cinecard per seguire la rassegna, mentre i singoli biglietti saranno in vendita da martedì 21 settembre. In ottemperanza ai protocolli di sicurezza vigenti, anche quest'anno sarà possibile acquistare in prevendita Cinecard e biglietti sul sito de le vie del cinema. Le sale cinematografiche che ospitano i film de le vie del cinema rispettano i protocolli previsti dalla normativa italiana vigente per garantire la sicurezza di tutti: clicca qui per maggiori informazioni.

Informazioni e prevendite su lombardiaspettacolo.com.