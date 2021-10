I giganti di Bonifacio Angius da oggi al cinema in 35 sale su tutto il territorio nazionale

Da oggi al cinema in 35 sale I giganti, il nuovo lavoro di Bonifacio Angius presentato in anteprima al Festival di Locarno, si comincia con Sassari, Cagliari, Nuoro, Milano e Roma.

Esce oggi in sala I giganti, il nuovo film del regista sardo Bonifacio Angius che, dopo il passaggio in concorso - unico italiano - al festival di Locarno, è disponibile in 35 sale su tutto il territorio nazionale.

I giganti: l'uscita del film in 35 sale

Girato in Sardegna, tra Thiesi e Siligo, I giganti vede Bonifacio Angius in veste di produttore, sceneggiatore, regista, direttore della fotografia, montatore e anche attore. È, infatti, protagonista insieme a Stefano Deffenu, Riccardo Bombagi e ai fratelli Michele e Stefano Manca. Al loro fianco le attrici Francesca Niedda, Noemi Medas, Roberta Passaghe e la piccola Mila Angius, figlia del regista e di Francesca Niedda.

I giganti, Bonifacio Angius: "Mi sono sentito come un acrobata che cammina sul filo"

Qui la nostra recensione de I giganti, che racconta una rimpatriata tra vecchi amici in una casa sperduta in una valle dimenticata dal mondo. Tanti ricordi, piombo, e storie d'amore dall'abisso.