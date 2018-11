Le terrificanti avventure di Sabrina: i satanisti protestano contro Netflix

Marica Lancellotti

Se *Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), nella prima stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina, ha avuto diversi problemi con il Signore Oscuro, a Netflix potrebbe essere andata ancora peggio: il servizio di streaming è stato minacciato dai reali seguaci di Satana, un gruppo di satanisti americani.

La serie tv, basata sui fumetti della Archie Comics - a proposito qui potete leggere la nostra recensione de Le terrificanti avventure di Sabrina - è stata presa di mira da Lucien Greaves, co-fondatore di The Satanic Temple, gruppo di attivisti politici e religiosi con base a Salem, a causa di un piccolo dettaglio: in molte scene ambientate nell'Accademia delle Arti Occulte è spesso mostrata la statua della divinità Baphomet. Secondo Greaves, Netflix è rea di aver copiato il design della statua senza alcun permesso. In un post condiviso su Twitter si legge che The Satanic Temple ha intrapreso un'azione legale contro la piattaforma "per essersi appropriata di un nostro simbolo per promuovere la propria versione ridicola di Satanismo".

Greaves ha anche condiviso sul social network due immagini che dimostrano l'effettiva somiglianza tra il simbolo religioso e la statua presente nella serie tv.

For purposes of comparison... pic.twitter.com/AZJvmq1Cks — Lucien Greaves (@LucienGreaves) 30 ottobre 2018

Il legale di The Satanic Temple ha inviato al magazine The Hollywood Reporter la stessa lettera presentata ai legali di Netflix e della Warner Bros. Entertainment. Si legge nel testo: "A titolo informativo, l'impegno del mio cliente è quello di superare secoli di stigmatizzazione intorno al simbolismo religioso satanico. Il mio cliente ha profuso notevoli sforzi nella creazione di quel particolare design di Baphomet, la divinità con testa di capra che il monumento in questione rappresenta. La statua è un'opera originale, di proprietà esclusiva fino a questo momento di The Satanic Temple, ed è un simbolo religioso molto importante per il mio cliente".

Quali sono, dunque, le richieste di Lucien Greaves e compagni? Anzitutto che Netflix fornisca una spiegazione plausibile della natura del monumento utilizzato ne Le terrificanti avventure di Sabrina. In secondo luogo che, insieme alla Warner, rimuova ogni traccia di Baphomet dalle puntate andate in onda quanto da quelle che verranno girate in futuro (Le terrificanti avventure di Sabrina è stata rinnovata per la stagione 2). Al momento i due network hanno rifiutato qualunque commento alla notizia.