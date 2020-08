Le terrificanti avventure di Sabrina: la petizione per salvare la serie raggiunge quota 200.000 firme

La petizione per salvare Le terrificanti avventure di Sabrina sta raggiungendo quota 200.000 firme nella speranza di rivedere sugli schermi lo show Netflix cancellato dopo quattro stagioni.

Online si sosteneva che la serie è incredibilmente popolare e si chiedeva di rinnovarla per un quinto ciclo di episodi, sperando che l'incredibile sostegno riservato al progetto regali una speranza di un ritorno.

L'iniziativa lanciata su Change.org è stata ideata un mese fa e ha ottenuto il sostegno di numerosi spettatori che sono rimasti dispiaciuti dalla scelta di non proseguire con la storia, considerando inoltre che nelle puntate non realizzate avrebbe dovuto esserci l'atteso crossover con Riverdale.

Roberto Aguirre-Sacasa aveva dichiarato parlando del futuro di Le terrificanti avventure di Sabrina: "Odierei se non ci fosse modo per realizzare un crossover. Penso sarebbe un episodio grandioso in cui i ragazzi di Riverdale sentono una storia legata a una casa infestata di Greendale e cercano di introdursi nella residenza, scoprendo poi che è la casa di Sabrina. C'è un universo dove accade. E ora che abbiamo Sabrina e Riverdale forse ci sarà un film o qualcosa che potrà unire i due cast".