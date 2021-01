Le terrificanti avventure di Sabrina: Netflix rimuove un tweet per le troppe critiche

Un tweet condiviso dall'account de Le Terrificanti Avventure di Sabrina ha scatenato una quantità di critiche tale da costringere Netflix a rimuovere il post e scusarsi pubblicamente.

Il 31 dicembre è arrivata su Netflix la quarta ed ultima stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina ma l'addio alla serie tv con Kiernan Shipka non è stato tutto rose e fiori. Un tweet condiviso lo scorso fine settimana sembra infatti aver superato il limite tra i fan, al punto da costringere l'account ufficiale dello show a cancellare il post incriminato.

Il tweet della discordia conteneva queste foto del cast nel dietro le quinte, con la maggior parte degli attori ricoperti di sangue.

La didascalia del post recitava "Sunday bloody Sunday" ed è proprio questa frase ad aver fatto storcere il naso ai fan, i quali hanno subito sottolineato il collegamento con gli attacchi del 1972 a Derry, nell'Irlanda del Nord, in cui 13 persone sono state uccise e 15 ferite. Non è quindi trascorso molto tempo prima che il tweet venisse cancellato, con Netflix che ha rilasciato le seguenti scuse: "Il nostro tweet era inaccettabile ed è stato rimosso. Siamo molto dispiaciuti per il dolore e l'angoscia che ha provocato".

Ricordiamo che "Bloody Sunday" rappresenta proprio il termine con cui si indicano gli scontri tra i soldati del reggimento paracadutisti dell'esercito britannico e la folla di manifestanti nell'Irlanda del Nord. Da qui è nato il celebre brano "Sunday Bloody Sunday" degli U2 ed è stato realizzato il film Bloody Sunday di Paul Greengrass.

In passato la serie Netflix ha dovuto fare i conti con un altro caso controverso, rappresentato dalla causa legale da 50 milioni di dollari intentata nei suoi confronti dal Satanic Temple di Salem, in relazione alla statua del Bafometto che appare nello show e che sarebbe stata copiata dal loro monumento. Alla fine tutto si è risolto in maniera amichevole, come annunciò all'epoca l'avvocato Stuart de Haan, il quale dichiarò: "Gli elementi unici della statua del Bafometto del Satanic Temple verranno riconosciuti nei crediti degli episodi che sono già stati filmati. I restanti termini del pagamento sono soggetti a un accordo di riservatezza".

Le terrificanti avventure di Sabrina vanta un cast che comprende i nomi di Kiernan Shipka, Ross Lynch, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Lachlan Watson, Gavin Leatherwood, Tati Gabrielle, Chance Perdomo, Lucy Davis, Richard Coyle e Miranda Otto.