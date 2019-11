Le terrificanti Avventure di Sabrina 3: una foto di Kiernan Shipka anticipa una stagione sanguinosa!

Le terrificanti avventure di Sabrina 3 arriverà prossimamente su Netflix e la nuova stagione si preannuncia letteralmente sanguinosa: Kiernan Shipka ha infatti condiviso una foto dal set in cui sembra aver affrontato uno scontro davvero violento.

L'attrice, interprete della giovane strega al centro dell'adattamento televisivo dei fumetti di Archie Comics, ha accompagnato l'immagine scattata durante le riprese chiedendosi quando si darà via al caos, riferendosi probabilmente alla data in cui saranno disponibili le puntate inedite della serie Le terrificanti avventure di Sabrina.

Nella terza stagione è già stato confermato, inoltre, un viaggio "all'Inferno", dove il personaggio di Kiernan Shipka andrà nel tentativo di salvare il fidanzato Nick (Gavin Leatherwood).

Ecco la foto pubblicata online dall'attrice:

Il produttore Roberto Aguirre-Sacasa, nel mese di agosto, aveva parlato della possibile data di uscita delle puntate che comporranno la terza stagione dello show, secondo molti spettatori tra le serie da guardare su netflix, dichiarando: "Non penso saremmo pronti per Halloween. Non ho proprio idea. Stiamo scrivendo l'ottavo episodio, stiamo iniziando le riprese del sesto, quindi siamo quasi a metà del lavoro e sta andando in modo grandioso. Sono davvero orgoglioso di queste puntate che sono davvero, davvero divertenti".

