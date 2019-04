Le terrificanti avventure di Sabrina 2, su Netflix in streaming da oggi!

Da oggi 5 aprile arriva Le terrificanti avventure di Sabrina: disponibile in streaming la seconda stagione della serie tv ispirata al classico anni '90.

Inizia aprile e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Le Terrificanti Avventure di Sabrina 2, la seconda stagione della serie tv originale di grande successo, ispirata allo show arrivato alla fine degli anni '90.

La seconda parte - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de Le terrificanti avventure di Sabrina - esplora il lato più oscuro della giovane Sabrina, sempre più curiosa di conoscere le sue radici, ma al contempo attenta alle sue amicizie nel mondo dei mortali. Districandosi in un triangolo amoroso tra il sexy stregone Nicholas Scratch e il suo primo amore "terreno" Harvey Kinkle, Sabrina è sempre alle prese con i guai che il Signore Oscuro, Madame Satan e Padre Blackwood combinano nella famiglia Spellman e nella città di Greendale. La situazione non è per niente facile... soprattutto se c'è di mezzo lo zampino del diavolo.

Le prime immagini di Le terrificanti avventure di Sabrina 2 promettono una stagione ricca di azione, sensualità, incantesimi e situazioni davvero infuocate, tra benzina e fiamme. Non mancano spettacolari rituali, feste, personaggi soprannaturali, rilassanti bagni di sangue - o almeno così sembra - e dettagli intriganti (il graffio che Sabrina scopre di avere sulla schiena) - il tutto in una fotografia dai colori saturi, che vira dal blu notte al rosso sangue.

Satana: tra Sanremo 2019 e Netflix, è la star di un anno di fuoco!

La sceneggiatura della serie Netflix porta la firma di Roberto Aguirre-Sacasa, lo showrunner di Riverdale. Oltre a Kiernan Shipka, nel cast troviamo Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson, Bronson Pinchot e Gavin Leatherwood.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina 2 è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.