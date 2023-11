Le Superchicche, il creator alla CW: 'Vi avevo avvertito che sarebbe stato un fallimento'

In un'intervista con il Los Angeles Times , Craig McCracken, il creator della serie animata Le Superchicche - andata in onda su Cartoon Network nei primi anni 2000 - ha rivelato di aver avvertito la CW che l'adattamento live-action sarebbe stato un fallimento. L'errore fallimentare secondo McCracken sarebbe stato scegliere di rendere le Superchicche del reboot delle ventenni e non delle bambine come nella serie originale.

"Ho avuto un incontro con loro e gli ho detto: 'Se le trasformate in adulte, non sono più le Superchicche perché se sono adulte, sono solo tre super ragazze che non hanno a che fare con l'essere bambini o con i personaggi che ho creato io'", ha detto McCracken.

Nella stessa intervista lo sceneggiatore ha rivelato il motivo per cui non riesce a scegliere un'eroina preferita dell'amato trio: "Le ragazze rappresentano il corpo, la mente e lo spirito. Insieme formano una persona sola. Giocano sempre l'una con l'altra. Se ne togli una, l'equilibrio viene meno. Quando le scrivo, penso a quello che direbbe Lolly e subito penso: 'Dolly reagirebbe così e Molly farebbe così'. Per me funzionano come un unico personaggio".

The Powerpuff Girls: la serie live action avrà come star Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault

La locandina di The Powerpuff Girls

Le Superchicche, il live-action

La serie adattamento live-action di The Powerpuff Girls - Le superchicche doveva essere prodotta per The CW e sviluppata da un team guidato da Diablo Cody. Lo show avrebbe dovuto avere come protagoniste versioni adulte delle tre ragazzine Lolly, Dolly e Molly. Dopo aver girato un pilot del potenziale show e aver deciso che non fosse esattamente ciò che stavano cercando di ottenere con la serie, il Presidente di The CW Mark Pedowitz ha dichiarato che lo show non funzionava e l'adattamento live-action è stato abbandonato.

Mentre il reboot non esiste più, McCracken sta sviluppando un nuovo progetto sulle Superchicche con Hanna-Barbera Studios Europe, quindi non dovrebbe passare molto tempo prima di rivedere le piccole supereroine in azione.