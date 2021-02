The 4400: The CW ordina il reboot della serie e il pilot live-action di The Powerpuff Girls

The CW ha ordinato la produzione del reboot di The 4400 e la realizzazione del pilot della serie live-action ispirata a The Powerpuff Girls.

The CW ha annunciato di aver ordinato la realizzazione del reboot di The 4400 e di alcuni pilot che comprendono anche la potenziale serie live-action ispirata a The Powerpuff Girls - Le Superchicche.

I progetti sono stati ideati e in fase di sviluppo in vista della stagione 2021-2022 e possono contare su team completamente al femminile.

The 4400 era andata n onda dal 2004 al 2007 su USA Network e raccontava la storia degli strani eventi che circondano delle persone scomparse misteriosamente nel corso di un secolo e che ricompaiono nello stesso istante. Le autorità provano a capire quello che è successo e di evitare che le notizie si diffondano. I 4400, invece, fanno i conti con nuove capacità e il tentativo di capire il motivo per cui sono ritornati. Il reboot sarà scritto e prodotto da Ariana Jackson, e nel team al lavoro sulla serie ci saranno anche Anna Dricke e Laura Terry.

La serie live-action ispirata a The Powerpuff Girls - Le superchicche si basa sui personaggi creati per Cartoon Network da Craig McCracken. Le protagoniste saranno mostrate ventenni e che ricordano con un po' di risentimento l'infanzia trascorsa a combattere il crimine. Una nuova minaccia, tuttavia, li potrebbe portare a unire nuovamente le forze.

La sceneggiatura e la produzione saranno curate da Heather Regnier e Diablo Cody. Nel team che realizzerà il pilot ci sono anche Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden.

The CW ha ordinato anche i pilot di Naomi, tratto dal fumetto di Brian Michael Bendis e David F. Walker, che verrà realizzato da Ava DuVernay e Jill Blakenship. La protagonista sarà una teenager che scopre di avere dei poteri sovrannaturali e deve fare chiarezza sulle proprie origini e sulle attività degli eroi.

L'ultimo progetto del network è un pilot senza titolo ideato da Claire Rothrok e Ryann Weir. Al centro della trama ci saranno due suore appartenenti alla generazione dei millennial: una devota credente e una nuova arrivata che deve acora prendere i voti. Le due giovani diventeranno sorelle compiendo un percorso divertente e spirituale che le porterà a capire meglio ciò che credono e il proprio posto nella Chiesa. Nel team della produzione anche Jennie Snyder Urman e Joanna Klein.