The Powerpuff Girls: la prima foto delle protagoniste

Le tre protagoniste del pilot di The Powerpuff Girls sono ritratte nella prima foto promozionale dello show prodotto per The CW e ispirato alla serie animata.

The Powerpuff Girls porterà sugli schermi televisivi Le Superchicche in versione live-action mostrando le giovani eroine ormai ventenni, e The CW ha condiviso online una foto che ritrae le tre protagoniste del pilot.

Le riprese della puntata sono attualmente in corso ad Atlanta e il primo scatto promozionale ritrae Dove Cameron, Chloe Bennet e Yana Perrault.

The Powerpuff Girls: la foto delle protagoniste della serie

L'ex star di Agents of S.H.I.E.L.D. interpreta Blossom Utonium, fin da bambina l'immagine della perfezione. I traumi vissuti in passato, mentre era alle prese con le sue missioni eroiche hanno però lasciato il segno sulla sua psiche, portandola a confrontarsi con l'ansia e una vita da reclusa. Il personaggio affidato a Chloe Bennet ha l'obiettivo di ritornare a essere una leader, ma questa volta a suo modo.

Dove Cameron avrà la parte di Bubbles Utonium, il cui atteggiamento dolce da beniamina d'America è ancora percepibile ora che è adulta. Il fascino di Bubbles nasconde però una durezza e un'intelligenza interiore. La giovane è maggiormente interessata a riottenere la fama piuttosto che a salvare il mondo, ma potrebbe sorprendere gli altri e se stessa.

L'attrice di Broadway Yana Perrault interpreta infine Buttercup Utonium, la ribelle delle Superchicche che ora è più sensibile rispetto a quanto si intuisca esteriormente. Buttercup ha trascorso gli anni a nascondere la sua identità e a vivere un'esistenza nell'anonimato.

La serie The Powerpuff Girls si ispira ai personaggi creati da Craig McCracken andata in onda su Cartoon Network.