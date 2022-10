Le Streghe Mayfair, Alexandra Daddario nel teaser della serie AMC

Primo sguardo ad Alexandra Daddario nel teaser trailer della serie Le Streghe Mayfair, in arrivo su AMC a inizio 2023.

AMC ha condiviso un primo sguardo alla preannunciata serie Le streghe Mayfair, in originale Anne Rice's Mayfair Witches, con un teaser che introduce la protagonista Alexandra Daddario e gli altri personaggi.

Il teaser anticipa anche la data di uscita americana: i primi mesi del 2023.

Esta Spalding e Michelle Ashford hanno scritto e prodotto Anne Rice's Mayfair Witches e nel team della produzione c'è anche Mark Johnson.

La protagonista è una giovane donna che lavora come neurochirurgo e scopre di essere la discendente di una famiglia di streghe e di possedere degli incredibili poteri, ritrovandosi inoltre ad affrontare una presenza sinistra che da generazioni tormenta la sua famiglia.

L'adattamento della serie sarà composto da otto episodi prodotti da AMC Studios. Christopher Rice è produttore esecutivo di tutti i progetti basati sulle opere iconiche della sua defunta madre, che sono state acquisite da AMC Networks nel 2020.

Anne Rice's Mayfair Witches è la seconda serie tratta da Anne Rice in arrivo su AMC dopo Interview with the Vampire. Il network lo scorso anno ha acquisito i diritti, oltre che della trilogia delle streghe Mayfair, dell'intero corpus delle Cronache dei vampiri.