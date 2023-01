Le streghe Mayfair, Alexandra Daddario: "Una mia brutta relazione passata ha complicato le riprese"

Lavorare a Le streghe Mayfair, l'adattamento di Ciclo delle streghe Mayfair di Anne Rice, è stato difficile per Alexandra Daddario, ma forse non per i motivi che gli spettatori si aspettano: sebbene la serie sia ricca di scene spettrali e altre immagini inquietanti, l'attrice ha recentemente rivelato che lo show, in realtà, le ha ricordato una brutta relazione del suo passato.

Sebbene non abbia fatto nessuno spoiler durante la sua intervista con Den of Geek, la Daddario ha comunque parlato apertamente delle difficoltà personali che ha dovuto affrontare filmando alcuni episodi della serie, come ad esempio quelli in cui viene esplorata la relazione del suo personaggio con l'entità misteriosa chiamata Lasher.

"Ciò che è stato davvero interessante è stato immergersi nella sua relazione con questi uomini, e la sua attrazione per ciò da cui non dovrebbe essere attratta, e la sua attrazione per il lato oscuro. Questa è stata certamente una sfida. È stato solo difficile", ha spiegato la star.

"Questa donna sta attraversando tutti questi sentimenti molto intensi e trova la malvagità irresistibile. L'ho collegato a una pessima relazione che ho avuto, motivo per cui probabilmente le riprese dello show sono state complicate per me. Perché parla di quel tipo di persona che non riesci a smettere di frequentare, anche se ti fa del male. Non è necessariamente così che doveva essere interpretato il ruolo, ma è quello che mi passava per la testa mentre affrontavo la mia relazione con Lasher", ha concluso Alexandra Daddario.