Le streghe Mayfair 2: ecco il trailer della serie con protagonista Alexandra Daddario

Rowan Fielding ha in mente qualcosa. Sabato al Comic-Con di San Diego, la AMC ha rilasciato il trailer della seconda stagione di Le streghe Mayfair, rivelando una Rowan che è "una persona diversa" da quella che pensava di essere e che ha un piano per fermare ciò che sta accadendo alla famiglia Mayfair - in particolare, occuparsi di Lasher. Potete vedere il trailer nel video qui sotto.

Nel video non solo si intravede Rowan (Alexandra Daddario) che sembra acquisire maggiori poteri, ma anche Cortland Mayfair (Harry Hamlin) che viene rilasciato dalla sua prigione statuaria. Abbiamo anche un assaggio di quello che potrebbe essere il già annunciato crossover con Intervista col vampiro, quando vediamo Felix (Gabriel Freilich), il giovane vampiro al servizio di Lestat nel finale della seconda stagione di Intervista col vampiro.

Le streghe Mayfair e Intervista col Vampiro: ci sarà un crossover? La risposta del produttore

Di cosa parla la seconda stagione?

Ecco come AMC descrive la seconda stagione di Le streghe Mayfair: "Basata su Le vite delle streghe Mayfair di Anne Rice, la seconda stagione continua il viaggio di Rowan Mayfair (Daddario) dopo che ha involontariamente dato alla luce il demone Lasher (Jack Huston)", si legge. "È determinata a capire cosa sia diventato - umano o mostro? - e di usarlo per realizzare il suo scopo di guaritrice, ma quando la tragedia colpisce, deve mettere da parte i suoi desideri e combattere per proteggere la sua famiglia".

Locandina di Anne Rice's Mayfair Witches

"Pensavo che si trattasse davvero di un franchise e che l'Universo degli Immortali e il mondo di Anne Rice fossero in qualche modo più collegati. Ma in un modo strano, con le serie che stiamo realizzando e sviluppando, non sono direttamente collegate. Puoi guardarli e dire: 'Oh, questa è Anne Rice, ma non so cosa sia'", ha detto il produttore esecutivo Mark Johnson.

"C'è stato un momento in cui forse era un po' troppo schematico che cercavamo di inserire un personaggio di una storia in un'altra e non funzionava necessariamente. Detto questo, stiamo scoprendo che ci sono alcuni personaggi con cui funziona. C'è una persona di Interview che apparirà in Le streghe Mayfair, ma è molto più complicata di quanto pensassi. Nel mondo dei lungometraggi, ho fatto le tre Cronache di Narnia ed è stato molto facile individuare i diversi personaggi che si potevano intrecciare. Non è questo il caso. Credo che questo dimostri la forza della scrittura e della creazione di Anne".