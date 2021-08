Le streghe di Eastwick: al via la produzione del remake della commedia fantasy

Warner Bros. sta sviluppando un remake del film Le streghe di Eastwick, commedia fantasy del 1987 diventata un vero e proprio cult, con protagonista Jack Nicholson affiancato da un trio di attrici da urlo, ovvero Susan Sarandon, Cher e Michelle Pfeiffer.

Le streghe di Eastwick: Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer e Cher

Warner Bros. sta preparando il remake de Le streghe di Eastwick con la regista Ninja Thyberg che, come riferito da Screen Daily, dirigerà e scriverà la sceneggiatura della pellicola. Non c'è ancora una data di inizio per le riprese, ma è stato riferito che il film verrà girato negli Stati Uniti. Nella storia del film, tre donne single in un pittoresco villaggio vedono esaudire i loro desideri, a pagamento, quando un uomo misterioso e affascinante entra nelle loro vite.

Non è ancora confermato se la sceneggiatura del remake de Le streghe di Eastwick sarà basata sulla versione di George Miller, adattata dallo scrittore Michael Cristofer, o sull'omonimo romanzo di John Updike del 1984 da cui è stato tratto il primo film.

I produttori del remake sono Doug Wick e l'ex dirigente della Sony e della Warner Bros Lucy Fisher, che in coppia hanno prodotto titoli come la trilogia Divergent, Il grande Gatsby di Baz Luhrmann e Stuart Little 2.

