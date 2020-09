Le strade del male, su Netflix in streaming da oggi

Tom Holland e Robert Pattinson protagonisti di Le strade del male, il nuovo film in arrivo su Netflix in streaming a partire da oggi 16 settembre!

Le strade del male, l'atteso film con star Tom Holland e Robert Pattinson, è arrivato in streaming su Netflix a partire da oggi 16 settembre: disponibile il progetto del regista Antonio Campos tratto dal romanzo The Devil all the Time.

Il lungometraggio racconta quello che accade in un luogo isolato chiamato Knockemstiff, Ohio, alle prese con una tempesta animata da fede, violenza e voglia di vendetta. Willard Russell, disperato nel tentativo di salvare la moglie morente, si affida alla preghiera e successivamente al sacrificio. Il figlio Arvin decide quindi di entrare in azione e trasformarsi da ragazzo vittima dei bulli a un uomo che sa quando è arrivato il momento di agire. Il giovane interagisce con un gruppo di personaggi che comprende una coppia di serial killer, un predicatore che mette alla prova la sua fede e un corrotto sceriffo locale.

La storia si svolge nel corso di due decenni. Il film Le Strade del male è stato interpretato da Robert Pattinson, Tom Holland, Sebastian Stan, Bill Skarsgård, Riley Keough, Jason Clarke, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen, Harry Melling, e Pokey LaFarge. La sceneggiatura è stata firmata da Antonio e Paulo Cammpos.