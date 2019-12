Le scene delle serie Netflix del 2019 più emozionanti in un video

Netflix ha celebrato in un video le scene più emozionanti del 2019 proposte dalle serie tv che hanno debuttato online ripercorrendo un'annata di visioni in binge watching tra l'ormai performance canora cult di Stranger Things, tanti momenti romantici, passaggi divertenti e drammatici.

In un riepilogo dei momenti più memorabili della stagione televisiva ovviamente non poteva mancare il duetto di Suzie e Dustin nella terza stagione di Stranger Things sulle note del tema musicale del cult La storia infinita. Il video condiviso da Netflix propone poi il bacio tra Brando e Fabio nei nuovi episodi di Baby e il "Finalmente na bona notizia" della seconda stagione di Suburra. Un po' di romanticismo, ma a sfumature drammatiche, con uno dei momenti chiave della storia di Lucifer e Chloe nello show con protagonista Tom Ellis e non si può nemmeno dimenticare la reazione degli studenti al centro della serie Sex Education alla diffusione di foto molto private o l'emozionante conclusione del viaggio di Jesse in El Camino: Il film di Breaking Bad, arrivando quindi alla trascinante sequenza di The Umbrella Academy sulle note di I Think We're Alone e all'inaspettata dichiarazione d'amore di The End of the F***ing World.

Ecco le scene da rivedere in loop del 2019: