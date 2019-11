Le Regole del Delitto Perfetto 6: l'ultima stagione da stasera su Fox!

L'ultima stagione di Le regole del delitto perfetto arriva in prima visione assoluta su Fox da stasera alle 21:50, misteri, drammi del passato, segreti e ricatti avranno una conclusione e tutti gli interrogativi troveranno risposta.

Lo studio di Annalise Keating (Viola Davis - Oscar come miglior attrice non protagonista per Barriere) riapre le porte dopo la vittoria della class-action alla Corte Suprema, un nuovo mistero che coinvolge uno degli avvocati si fa strada tra i personaggi, mettendo a dura prova i rapporti nel gruppo. La quinta stagione ha però lasciato molti interrogativi aperti a causa della sparizione di Laurel (Karla Souza) e di suo figlio, il piccolo Christopher, la cui scomparsa sembra essere collegata proprio al fratello di Laurel, Xavier Castillo (Gerardo Celasco, L'arte di vincere).

Le regole del delitto perfetto: Viola Davis in una foto del crossover con Scandal

Ma non solo: come verrà risolto il mistero che riguarda la famiglia di Gabriel Maddox (Rome Flynn, Beautiful)? E come continuerà la storia d'amore di Gabriel con Michaela (Aja Naomi King, Sempre amici)? Nel frattempo, il capo di Annalise, Emmett Crawford (Timothy Hutton,premio Oscar come miglior attore non protagonista nel film Gente Comune), è stato incastrato per l'omicidio di Nate Senior (Glynn Turman,Fargo, American Gods). Come verrà scagionato dalle accuse? Intanto l'FBI sta continuando a lavorare sull'Operazione Falò, indagando sulla Keating e i suoi studenti.

Ma riusciranno gli agenti a incriminare gli avvocati per i crimini commessi nelle precedenti cinque stagioni? Tutte le domande troveranno una risposta nei quindici episodi della sesta e ultima stagione della serie pluripremiata. Le regole del delitto perfetto è stata nominata per due volte ai Golden Globes e ha vinto un Emmy Award per la Miglior attrice protagonista in una serie drammatica, premio intitolato a Viola Davis.