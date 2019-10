Viola Davis è Annalise Keating per l’ultima volta: “Combattete per voi stessi!”

Oscar 2018: Viola Davis sul tappeto rosso

Il premio Oscar Viola Davis ha chiuso la l'ultim edizione della Festa del Cinema di Roma 2019: Pierfrancesco Favino le ha consegnato un premio alla carriera e a quanto pare l'attrice è stata particolarmente contenta di questo riconoscimento.

Sul red carpet di Roma ha infatti ammesso: "Se uno deve proprio vincere un premio alla carriera, allora è bello venirlo a ritirare a Roma! Siamo stati a cena ieri sera e uno dei nostri amici ha detto che non lo dimenticherà mai, perché è un'esperienza totale: c'è connessione con le persone con cui stai mangiando, con il cibo. C'è amore nel prepararlo, nel servirlo... e poi la pasta, la pasta al tartufo! Il limoncello!"

Le regole del delitto perfetto: Viola Davis in una foto della première It's Time to Move On

Oltre a una carriera di successo nel cinema, Viola Davis è anche uno dei volti più amati della televisione: è infatti, da sei stagioni, protagonista di Le regole del delitto perfetto, che si avvia alla sua conclusione: "Annalise Keating potrebbe essere morta: è tutto ciò che posso dire" ci ha detto, proseguendo: "Non so se lo è: il creatore, Peter Nowalk, non me l'ha detto, perché pensa che non riesca a mantenere il segreto. Peter lo so che pensi che sono una chiacchierona! Posso dire però che avrete una risposta a tutte le vostre domande. È tutto quello che posso dire: sono sotto contratto, non mi pagano se vi dico che succede!"

La video intervista a Viola Davis

Viola Davis ha un consiglio per tutti: combattete per voi stessi

Emmy 2015: Viola Davis premiata per Le regole del delitto perfetto

La filmografia dell'attrice è costellata di personaggi combattivi: qual è però una causa per cui lei pensa sia importante impegnarsi? "Voi! Le persone devono battersi per i propri diritti, per il mondo in cui vogliono vivere: bisogna far sentire la propria voce e guadagnarsi un posto nel mondo. Questa è stata la più grande battaglia della mia vita: trovare la mia voce. Soprattutto per noi donne: spesso lasciamo che siano gli altri a definirci e ci sta bene, rimaniamo passive. Combatti per te stessa!"