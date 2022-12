Le Pupille: il corto di Alice Rohrwacher è disponibile su Disney+

Da oggi, venerdì 16 dicembre 2022, è disponibile su Disney+ il corto della durata di di 37 minuti intitolato Le Pupille. Il film, scritto e diretto da Alice Rohrwacher, è stato girato in pellicola Super 16 e 35mm, ed è stato presentato nei principali Festival Internazionali tra cui Cannes 75, Telluride, Toronto e Il Cinema Ritrovato di Bologna.

Nel cast del corto ci sono Alba Rohrwacher, Valeria Bruni Tedeschi, Melissa Falasconi, Carmen Pommella, Greta Zuccheri Montanari, Luciano Vergaro detto 'Catirre' e Tatiana Lepore. Il cinque volte Premio Oscar Alfonso Cuarón ha co-prodotto il film in collaborazione con Esperanto Filmoj e la sua storica collaboratrice, candidata all'Oscar, Gabriela Rodriguez, insieme a Carlo Cresto-Dina per tempesta, produzione di tutti i film di Alice Rohrwacher.

"Quando Alfonso Cuarón mi ha chiesto se volevo realizzare un piccolo film sulle feste di Natale, subito si è affacciata alla mia mente l'immagine di una grande torta rossa: la torta era su un tavolo, e tante pupille la guardavano affascinate. Quell'immagine era emersa nella mia memoria da una storiella che avevo letto molti anni prima: si trovava in una lettera che la scrittrice Elsa Morante inviò al suo amico Goffredo Fofi per augurargli buon Natale. La splendida lettera raccontava le sorti di una zuppa inglese capitata in un collegio religioso durante le festività, tanto tempo prima. Immaginando i destini intrecciati in quel collegio, l'avvicinarsi del Natale nei pensieri e nei gesti delle piccole orfanelle rimaste sole con quattro suore, durante un tempo di carestia e di guerra, è nato il film Le Pupille. Un film sui desideri puri e su quelli interessati, sulla libertà e sulla devozione, sull'anarchia che all'interno del rigido collegio può fiorire nella mente di ognuno. Le bambine obbedienti non possono muoversi, ma le loro pupille possono ballare la danza scatenata della libertà", ha spiegato Alice.

Basato su una lettera della scrittrice Elsa Morante al suo amico Goffredo Fofi, Le pupille è un piccolo film sul desiderio, sulla libertà e sulla devozione ma anche sullo spirito anarchico che può svilupparsi nelle menti di alcune giovani ragazze di un rigido collegio religioso a Natale.