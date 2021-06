Le paludi della morte: stasera su Rai4 il thriller con Jeffrey Dean Morgan ispirato a una storia vera

Le paludi della morte è il film in onda stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21:20, un thriller diretto nel 2011 dalla figlia d'arte Ami Canaan Mann, con Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Jessica Chastain e Chloë Moretz.

Texas Killing Fields: Jeffrey Dean Morgan in una immagine del thriller

L'ispettore della Omicidi Mike Sounder (Sam Worthington), un texano piantagrane, e il suo collega Brian Heigh (Jeffrey Dean Morgan), originario di New York, sono chiamati in aiuto dall'ex moglie di Mike, l'ispettore Pam Stall (Jessica Chastain), per risolvere il caso della scomparsa di una ragazza la cui macchina abbandonata è stata trovata nei Killing Fields.

I Killing Fields sono una spianata costiera paludosa dove sono stati ritrovati i corpi di quasi sessanta vittime, per lo più giovani donne. Nel corso delle indagini emergono due gruppi di indiziati, e altre vittime. Quando ad essere rapita è Little Anne (Chloe Moretz), una ragazzina di strada di cui Mike si sta prendendo cura, Brian e Pam sono costretti ad avventurarsi nel cuore dei Killing Fields nel tentativo di salvarla.

Ambientato in Louisiana, tra New Orleans e Shreveport, Le paludi della morte, ispirato a fatti realmente accaduti, vanta come sceneggiatore l'ex agente della DEA Donald F. Ferrarone ed è stato presentato in concorso alla 68ª edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

A seguire, sempre su Rai4, una nuova puntata di "Wonderland" che approfondirà il dramma apocalittico La terra dei figli, film liberamente tratto dalla graphic novel di Gipi e lo farà in compagnia del regista Claudio Cupellini. Ma si parlerà anche del programma cult della Rai Verso il 2000 per i suoi 40 anni, l'imperdibile incontro tra David Lynch e Donovan per la rubrica Sound Invaders e un nuovo misterioso caso di cronaca per Il giallo e la nera: il Delitto del Bitter.