Le pagine della nostra vita, su Prime Video in streaming da oggi

Siamo ormai a metà marzo ma il catalogo di Amazon Prime Video si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi 15 marzo 2023 è Le pagine della nostra vita, il famoso film drammatico romantico con Ryan Gosling e Rachel McAdams.

Negli anni '40, la giovane Allie Hamilton arriva a Seabrook, nel Nord Carolina, per trascorrere l'estate con la famiglia. Si imbatte in un ragazzo, Noah Calhoun, ed è subito colpo di fulmine: il sentimento è ricambiato, nonostante lui sia un operaio e lei abbia alle spalle una famiglia benestante e facoltosa. I due sono indivisibili ma lo scoppio della seconda guerra mondiale li divide, anche se il ricordo dell'altro supera il tempo e lo spazio. Quando Noah torna dalla guerra, Allie è andata avanti - fisicamente più che mentalmente - visto che ora è fidanzata con Lon, un giovane soldato...

Rachel McAdams con Ryan Gosling in una scena di Le pagine della nostra vita

Le pagine della nostra vita ha incassato circa 120 milioni di dollari e si posiziona al secondo posto tra i film tratti dai romanzi di Nicholas Sparks, dietro a Le parole che non ti ho detto con Kevin Costner. Nel cast Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner (nominato agli Screen Actor Guild Awards per il ruolo di Noah da anziano), Gena Rowlands e Joan Allen. Ryan Gosling, per prepararsi al suo ruolo, ha vissuto per qualche mese a Charleston, nella Carolina del Sud, prima delle riprese. Per circa otto settimane ha percorso a canoa tutto il fiume Ashley e ha costruito diversi mobili a mano, partendo da zero.