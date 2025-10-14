Le pagine della nostra vita: M. Night Shyamalan fu contattato prima di dirigere un suo futuro cult

Il regista di The Village e Unbreakable stava per accettare l'incarico di realizzare la sceneggiatura del film tratto dal libro di Nicholas Sparks.

Nicholas Sparks, famoso per essere l'autore de Le pagine della nostra vita, e il regista M. Night Shyamalan hanno da poco collaborato al nuovo romanzo di Sparks, Remain.

Nonostante la collaborazione si sia concretizzata nel 2025, i due in passato hanno sfiorato la possibilità di lavorare insieme anche più di vent'anni fa, come ha raccontato lo scrittore.

M. Night Shyamalan stava per lavorare a Le pagine della nostra vita

Intervistato da Variety, Nicholas Sparks ha raccontato: "Tanto tempo fa, quando Le pagine della nostra vita stava per essere adattato per il grande schermo, contattarono uno sceneggiatore per scrivere la sceneggiatura: era M. Night Shyamalan" ha raccontato Sparks al magazine.

Rachel McAdams e Ryan Gosling in una scena di Le pagine della nostra vita

Tuttavia, Shyamalan era impegnato su un altro progetto cinematografico che successivamente si sarebbe rivelato uno dei più importanti della sua carriera: "Era occupato a scrivere un film, Il sesto senso. Non so se ne avete mai sentito parlare. Mi chiedo come sia andata a finire?" ha ironizzato Sparks.

"Lo sceneggiatore originale fu Jan Sardi, ma poi decisero di affidarsi a un nuovo autore, che divenne Jeremy Leven. Ma sì, avevano chiesto a Night Shyamalan di farlo. Quindi siamo stati consapevoli delle carriere l'uno dell'altro per molto tempo".

Il nuovo progetto di Nicholas Sparks e M. Night Shyamalan

A distanza di più di vent'anni, scrittore e regista hanno deciso di lavorare ad un nuovo progetto, scrivendo insieme il romanzo Remain e adattandolo in un film in uscita nel 2026.

Il lungometraggio includerà nel cast Jake Gyllenhaal e Phoebe Dynevor come protagonisti: è la storia di Tate Donovan, un architetto di New York che si trasferisce a Cape Cod per avviare una nuova fase della sua vita, progettando la casa estiva del suo migliore amico.

In seguito alla morte della sorella Sylvia era stato ricoverato in una clinica a causa di una forma di depressione ed è stato appena dimesso. In punto di morte, la sorella gli aveva rivelato di poter vedere gli spiriti legati al mondo dei vivi. Poco convinto dalle parole di Sylvia, Tate si dovrà ricredere quando incontrerà una giovane donna di nome Wren.