Il Sesto Senso: a 25 anni di distanza M. Night Shyamalan ricorda l'inaspettato successo del suo film

In occasione del suo 25° anniversario, il regista M. Night Shyamalan ricorda il momento in cui ha scoperto che, contro ogni aspettativa e previsione, Il sesto senso aveva infranto ogni tipo di record al botteghino.

L'aneddoto di Shyamalan

"A quei tempi, come regista, chiamavi un numero di telefono e sentivi una registrazione in cui ti dicevano gli incassi di ogni film", racconta Shyamalan a GamesRadar+ e al podcast Inside Total Film durante la presentazione del suo prossimo film Trap.

"Quando hanno detto gli incassi del primo venerdì, ho pensato: 'Cosa?'. Perché doveva fare molto meno", ha raccontato Shyamalan. "Ho chiamato Bruce Willis o Bruce ha chiamato me e mi ha detto: 'Abbiamo vinto il venerdì'. È così strano perché nessuno pensava che saremmo stati il film numero 1 al box office".

Una settimana dopo, Shyamalan ha fatto la stessa telefonata per controllare gli incassi e ha pensato che fosse stato commesso un errore. "Ho chiamato lo stesso numero e diceva 8 milioni di dollari di nuovo. Ho pensato: 'Oh, merda, ci sarà un errore nella registrazione di chiamata'. Senza rendermi conto che non era sceso. Non era mai successo dopo Titanic".

Shyamalan continua: "Richiamo e sono ancora 8 milioni di dollari... Qualcuno mi ha chiamato per dirmi che sei sceso dell'1% o qualcosa del genere".

Interpretato da Bruce Willis, Haley Joel Osmont e Toni Colette, Il sesto senso seguiva lo psicologo infantile Malcolm Crowe (Willis) e il suo trattamento di Cole di Osmont, che nasconde un oscuro segreto.

Si è rivelato una formula vincente al botteghino, battendo diversi record dell'epoca. Tra questi, la più grande apertura nazionale di agosto della storia. Il Sesto senso divenne anche il secondo film a incassare 20 milioni di dollari in ciascuno dei primi cinque fine settimana, oltre a entrare successivamente nella classifica dei 10 film di maggior incasso negli Stati Uniti e in Canada con un incasso di 293 milioni di dollari.