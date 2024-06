Le pagine della nostra vita: il regista si scusa per aver rivelato le liti tra Ryan Gosling e Rachel McAdams

Nick Cassavetes, regista di Le pagine della nostra vita, si è scusato per i suoi commenti su Ryan Gosling e Rachel McAdams.

Cassavetes è il regista del cult romantico, tratto da un romanzo di Nicholas Sparks, che ha appena celebrato i suoi 20 anni dall'uscita in sala. Il film era interpretato da Gosling e McAdams nei ruoli principali, con le partecipazioni di Gena Rowlands, James Garner, Starletta DuPois e Ed Grady. Ad oggi è uno dei film d'amore più visti dell'epoca.

Parlando con Entertainment Weekly, Cassavetes ha cercato di farsi personare i suoi precedenti commenti su Gosling e McAdams. Il regista ha raccontato di aver spifferato alcune tensioni sul set tra la McAdams e Gosling. In seguito, si è "pentito" dicendo di essere stato "colto in una brutta giornata". Ha aggiunto di volersi "scusare" con la McAdams e Gosling per aver rivelato questo dramma.

Rachel McAdams e Ryan Gosling in una scena di Le pagine della nostra vita (2004)

"L'ultima volta che ho fatto un'intervista su questo film, ho vuotato il sacco. Me ne sono pentito. Tutti mi chiedono: 'Perché lo hai detto?' e rispondo sempre che Non lo so. Mi avevano colto in una brutta giornata, ma se [McAdams e Gosling] mi stanno sentendo, mi scuso con voi. Non avrei dovuto vuotare il sacco".

Le liti tra Gosling e McAdams

Le scuse di Cassavetes arrivano un decennio dopo il suo commento sugli attori. In un'intervista del 2014 a VH1, infatti, Cassavetes aveva raccontato di un giorno in cui i due protagonisti "non andavano proprio d'accordo" durante le riprese di Le pagine della nostra vita.

Il regista è entrato addirittura nello specifico, dicendo che Gosling lo aveva avvicinato e gli aveva detto: "Potresti portarla fuori di qui e far entrare un'altra attrice che legga fuori campo con me?" perché non era in grado di girare la scena con la McAdams. Cassavetes aveva anche aggiunto che gli attori avevano "iniziato a urlare e a sgridarsi a vicenda".

Poi aveva anche lasciato intendere che questo sfortunato giorno sul set di Le pagine della nostra vita non era stato solo un piccolo incidente di percorso nel processo di produzione. Invece, "il resto del film non è andato liscio come l'olio", ma semplicemente "più liscio" rispetto al giorno fatidico che ha descritto. Dato che non c'era stata molta pubblicità sulla relazione tra le due star, molti si erano chiesti perché Cassavetes si fosse preso la briga di tirarla fuori, come osserva nella sua dichiarazione.