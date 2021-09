Le notti di Salem: John Benjamin Hickey nell'horror tratto dal romanzo di Stephen King

L'attore John Benjamin Hickey è entrato a far parte del cast del film Le notti di Salem, il nuovo progetto tratto dal libro di Stephen King.

Il progetto riporterà sugli schermi la storia ambientata nel 1975, nella città di Jerusalem's Lot, dove uno scrittore torna dopo aver trascorso degli anni distante dalla comunità in cui è cresciuto.

Nel film Salem's Lot l'attore John Benjamin Hickey avrà il ruolo di Padre Callahan che si unisce alla lotta contro i vampiri in città dopo aver incontrato Ben Mears, il protagonista della storia.

Nel cast ci sono Lewis Pullman, Alfred Woodard, Makenzie Leigh, Bill Camp, Spencer Treat Clark, e Pilou Asbæk.

La storia tratta dal romanzo di Stephen King ha al centro Ben Mears che ritorna nella città in cui è cresciuto per provare a concentrarsi sulla scrittura del suo nuovo romanzo. Al suo arrivo a Jerusalem's Lot si rende però conto che un vampiro ha preso il controllo della comunità. Mears decide incentrare la sua prossima opera su Casa Marsten, una residenza abbandonata che da bambino era al centro dei suoi incubi. La proprietà viene poi acquistata da Kurt Barlow e Richard Throckett Straker, due ambigui uomini d'affari arrivati da poco in città.

Gary Dauberman sarà regista e sceneggiatore del film, oltre a essere coinvolto anche come produttore esecutivo dell'horror che lo vedrà collaborare ancora una volta con James Wan dopo il franchise di Annabelle.