Le Iene presentano Inside, Il caso Mario Biondo stasera 9 luglio su Italia 1: le anticipazioni

Le Iene presentano: Inside è lo spin off del programma di Davide Parenti in cui ogni puntata è dedicata a singoli temi, questa sera si parla della serie sulla morte di Mario Biondo.

Stasera 9 luglio, alle 21:20, in prima serata su Italia 1, torna Le Iene presentano: Inside, il programma di Davide Parenti che approfondisce argomenti trattati in precedenza da Le Iene, arricchiti di nuovi dettagli e testimonianze raccolte dagli inviati. Questo appuntamento, dal titolo, 'La serie sulla morte di Mario Biondo ha raccontato tutto?, ci porta in un viaggio narrativo condotto da Roberta Re e scritto da Riccardo Festinese, interamente dedicata al cameraman siciliano e alla tragica vicenda della sua morte.

Le zone d'ombra della docu-serie Netflix

La puntata di mette in risalto numerose situazioni poco limpide che la serie "Las Últimas Horas de Mario Biondo", Le ultime ore di Mario Biondo, evita accuratamente di trattare. In particolare, molti fatti e documenti giudicati di centrale importanza dalle autorità giudiziarie italiane non vengono nemmeno menzionati nella serie, distribuita sulla piattaforma streaming Netflix. Qui trovate la nostra recensione de Le ultime ore di Mario Biondo.

La società produttrice, Manguera Film per Par Producciones, vede tra i soci Guillermo Gomez Sanchez, il produttore esecutivo della serie, nonché voce narrante e filo conduttore di tutti e tre gli episodi. L'uomo è, inoltre, l'ex manager e amico intimo di Raquel Sanchez Silva, la moglie di Mario, che i genitori del ragazzo sospettano di essere in qualche modo coinvolta nella sua morte.

Mario Biondo e sua moglie nella docu-serie Netflix

Diversi protagonisti delle interviste presenti nella serie, come la famiglia di Mario o l'ex poliziotto spagnolo Oscar Tarruella, hanno dichiarato a Le Iene di non essere stati informati che dietro la produzione ci fosse l'ex agente di Raquel. Questa omissione ha sollevato dubbi sull'imparzialità e sull'accuratezza del racconto proposto dalla serie.

I fatti sulla morte del cameramen palermitano

Mario Biondo era il marito di uno dei volti più noti della tv spagnola, Raquel Sanchez Silva. La loro storia, che sembrava una favola, si è trasformata in una tragedia avvolta dal mistero quando, un giorno, a un anno dal loro matrimonio, Mario è stato trovato impiccato alla libreria della loro casa di Madrid. La giustizia spagnola ha subito archiviato il caso come suicidio, ma l'indagine è stata successivamente riaperta in Italia.

Numerosi elementi fanno dubitare della tesi del suicidio: un'emorragia cerebrale, la posizione del corpo, un solco sul collo, la posizione del cappio e la libreria stessa, troppo debole per sostenere il peso di Mario e troppo in ordine per essere rimasta intatta dopo le convulsioni del corpo dovute all'asfissia. Questi dettagli suggeriscono la possibilità che il corpo di Mario possa essere stato posizionato lì dopo la morte.

Le 70 migliori Serie TV Netflix da vedere a Giugno 2024

La puntata di questa sera solleva interrogativi cruciali sulla narrazione offerta dalla serie docu-serie. L'assenza di alcuni dettagli chiave e la presenza di connessioni personali tra i produttori e alcuni protagonisti della vicenda mettono in dubbio la trasparenza del racconto. La ricerca della verità sulla tragica morte di Mario Biondo continua, alimentata da queste nuove rivelazioni e dai sospetti che emergono dalla mancanza di chiarezza e dall'omissione di informazioni vitali.