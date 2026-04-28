Le Iene Inside stasera su Italia 1: le nuove droghe e i rischi del Fentanyl

Stasera, martedì 28 aprile, in prima serata su Italia 1. Torna lo spin-off de Le Iene, Inside, con un'inchiesta curata da Luigi Pelazza e scritta da Andrea Bempensante. Il titolo della puntata, Droghe e nuove droghe, anticipa un viaggio crudo nel mercato degli stupefacenti: un ecosistema in continua mutazione dove sostanze sintetiche sempre più potenti e letali stanno sostituendo i classici del passato. L'obiettivo? Informare sui rischi reali di un mercato che corre più veloce della prevenzione.

Focus: Le sostanze dell'inchiesta

L'inchiesta di questa sera a Inside si concentrerà su alcune delle sostanze più pericolose e diffuse del momento: Fentanyl e Nitazeni, noti come oppioidi killer; la Tusi, spesso chiamata "cocaina rosa"; il protossido di azoto, il cosiddetto gas dei palloncini; e il DMT, potente allucinogeno. Per comprendere davvero la portata dei rischi, ecco un breve identikit di queste droghe, perché conoscere il fenomeno resta la prima forma di prevenzione. La puntata sarà visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Oppioidi Sintetici (Fentanyl e Nitazeni)

Si tratta della frontiera più pericolosa e letale del mercato attuale.

Fentanyl: È un oppioide sintetico utilizzato in medicina come potente analgesico, ma nel mercato nero è diventato una piaga sociale . È circa 50 volte più potente dell'eroina e 100 volte più della morfina . Una dose minuscola, simile a pochi granelli di sale, può essere fatale.

Nitazeni: Ancora più recenti e meno conosciuti, sono farmaci mai approvati per uso umano che stanno emergendo come alternative al Fentanyl, con una potenza d'azione talvolta superiore e un altissimo rischio di overdose immediata.

Tusi (La "Cocaina Rosa")

Nonostante il nome e il colore accattivante, spesso non contiene affatto cocaina.

Composizione: È un "cocktail" chimico imprevedibile. Solitamente è un mix di ketamina, MDMA (ecstasy) e caffeina , colorato con coloranti alimentari rosa e aromatizzato alla fragola.

Rischi: Il pericolo principale deriva dal fatto che chi la assume non sa mai cosa ci sia davvero dentro. Gli effetti oscillano pericolosamente tra l'allucinogeno e il dissociativo, creando stati di confusione estrema e danni neurologici.

Protossido d'Azoto (Il "Gas Esilarante")

Sdoganato sui social e nei party come un gioco innocente, è in realtà un'insidia per la salute.

Utilizzo: Viene aspirato direttamente dai palloncini gonfiati tramite bombolette (quelle usate per la panna montata). Produce una breve euforia e distorsioni sensoriali.

Conseguenze: L'uso prolungato o eccessivo può causare gravi carenze di vitamina B12, portando a danni irreversibili ai nervi, paralisi e, nei casi più gravi, asfissia. È diventato tristemente noto per la sua diffusione tra i giovanissimi e, recentemente, per alcuni casi di cronaca legati a sportivi professionisti.

DMT (Dimetiltriptamina)

Definita spesso "la molecola dello spirito", è uno dei più potenti allucinogeni conosciuti. Che cos'è: È un composto psichedelico presente in natura in molte piante (usato storicamente in rituali sciamanici come l'Ayahuasca) ma che può essere prodotto sinteticamente in cristalli da fumare.

Effetti e Rischi: Produce un'alterazione della coscienza estremamente intensa e rapida, con allucinazioni visive totali che portano il soggetto in una "realtà parallela". Sebbene non dia dipendenza fisica come gli oppioidi, il rischio principale è di tipo psicologico: può scatenare attacchi di panico gravi, psicosi e traumi emotivi profondi in chi non è preparato o ha predisposizioni latenti.