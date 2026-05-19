Le Iene Inside stasera su Italia 1: Mostro di Firenze, Unabomber e segreti mai risolti

Stasera, martedì 19 maggio, su Italia 1 torna in prima serata l'appuntamento con Le Iene presentano: Inside, lo spin-off del programma ideato da Davide Parenti. La nuova puntata, dal titolo Il mostro di Firenze, Unabomber e altre storie, è condotta da Roberta Rei e scritta da Francesco Priano.

Il focus dello speciale: i grandi misteri della cronaca italiana

La puntata propone un'indagine approfondita su alcune delle vicende più oscure e controverse della cronaca italiana, rimaste irrisolte anche a distanza di decenni. L'obiettivo è ricostruire i casi più complessi e analizzare le figure criminali che, nella percezione collettiva, sono diventate simboli del male senza mai essere completamente chiarite. Il racconto si concentra su come alcuni responsabili siano riusciti a muoversi nell'ombra, integrandosi nella normalità e sfuggendo per anni - o per sempre - alla giustizia.

Il caso Unabomber: un mistero ancora aperto

Tra i dossier affrontati torna al centro dell'attenzione il caso di Unabomber, il dinamitardo seriale responsabile di numerosi attentati tra gli anni '90 e i primi 2000. Nonostante le lunghe indagini, l'identità dell'autore non è mai stata ufficialmente confermata. Lo speciale rilancia l'interrogativo più inquietante: è possibile che il responsabile sia ancora oggi libero?

Il Mostro di Firenze e i dubbi mai risolti

Ampio spazio viene dedicato anche al caso del Mostro di Firenze, una delle vicende criminali più controverse della storia italiana. Nonostante processi e ipotesi investigative, il quadro resta ancora oggi frammentato, con numerosi punti oscuri e domande senza risposta. Lo speciale ricostruisce le diverse piste e le incongruenze emerse nel corso degli anni.

L'intervista inedita a Olindo Romano

Nel corso della puntata verrà trasmessa anche un'intervista esclusiva a Olindo Romano, realizzata nel carcere di Opera. L'uomo torna a dichiarare la propria innocenza insieme alla moglie Rosa Bazzi, ribadendo di non essere responsabile della strage di Erba e raccontando, per la prima volta nel dettaglio, le ragioni che lo avrebbero portato a confessare un crimine che sostiene di non aver commesso.

Tra psicologia e cronaca nera: il confine tra normalità e criminalità

Lo speciale non si limita alla ricostruzione dei fatti, ma esplora anche il lato psicologico e sociale delle vicende affrontate. L'obiettivo è analizzare il confine sottile tra impulso criminale e contesto sociale, cercando di individuare quei segnali di isolamento e disagio che spesso passano inosservati. Un viaggio tra cronaca e riflessione che riporta al centro dell'attenzione alcuni dei più grandi misteri italiani ancora irrisolti.