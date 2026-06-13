Una voce per Padre Pio: ospiti e scaletta dell'evento benefico stasera su Rai 1 (e domani in replica)

Lasciata la domenica pomeriggio (almeno per l'estate), Mara Venier torna stasera in TV su Rai 1 con Una voce per Padre Pio, l'evento benefico che unisce musica, storie e solidarietà direttamente da Pietrelcina. Lo show sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Inoltre, Rai 1 ha già previsto una replica per domani, domenica 14 giugno, nel primo pomeriggio, che prenderà il posto del meglio di Domenica In.

Gli ospiti di stasera e la scaletta dei cantanti

Il sagrato di Piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina (Benevento) ospiterà un cast artistico decisamente trasversale, pronto a esibirsi dal vivo con l'accompagnamento dell'Orchestra Suoni del Sud, diretta dal Maestro Alterisio Paoletti. I cantanti non si limiteranno a esibirsi, ma racconteranno il loro personale rapporto di fede con il Santo.

Ecco l'elenco ufficiale dei protagonisti sul palco:

Al Bano (il recordman della kermesse, presente a ogni singola edizione)

Anna Oxa

Fausto Leali

Orietta Berti

Fabrizio Moro

Amii Stewart

Michele Bravi

Elettra Lamborghini

Una curiosità: proprio stasera il sindaco di Pietrelcina consegnerà ad Al Bano un riconoscimento speciale: la copia dell'estratto dell'atto di nascita di Padre Pio, per celebrare il suo legame indissolubile con l'evento nato nel 1999 da un'idea di Enzo Palumbo.

Il cuore pulsante della serata resta la beneficenza a favore dell'associazione Una voce per Padre Pio Onlus. Quest'anno i fondi raccolti sosterranno principalmente "Cuori ribelli", un progetto attivo dal 2021 che garantisce interventi chirurgici gratuiti a bambini affetti da cardiopatie congenite nei Paesi dell'Africa subsahariana (con oltre 600 bambini già operati e salvati), oltre a finanziare corridoi umanitari e il supporto alle famiglie più fragili in Italia.

La raccolta fondi è già attiva e lo sarà per tutta la durata delle festività. È possibile donare una cifra minima di 2 euro inviando un SMS o chiamando da rete fissa il numero solidale 45531. La serata si chiuderà con un forte e attesissimo appello corale per la pace nel mondo.

Al termine della serata benefica Rai 1 trasmetterà il match Brasile-Marocco valido per il Gruppo C nella fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026.