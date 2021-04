Le comiche, Renato Pozzetto: "Un po' mi vergogno di quel film"

Le comiche, un film del 1990 diretto da Neri Parenti, è il primo film della trilogia in cui recitano Paolo Villaggio e Renato Pozzetto, seguito da Le comiche 2 e Le nuove comiche. Durante un'intervista recente Pozzetto, a proposito della pellicola, ha dichiarato: "Un po' mi vergogno di quel film".

Pozzetto ha spesso parlato negativamente della pellicola, nonostante il film sia diventato un cult nel corso degli anni; nel 2016 rilasciò un'intervista al Corriere.it dove sottolineava il fatto che, secondo lui, il primo film con Villaggio è uno dei peggiori progetti a cui ha preso parte.

"Ci sono molti film miei di cui vado fiero, Oh, Serafina, Porca vacca, Sono fotogenico ma non ho mai avuto l'abitudine di rivederli, avevo solo le vecchie cassette. E poi ci sono quelli di cui un po' mi vergogno. Per esempio Le comiche che feci per amicizia con Villaggio ma c'erano trovate più sue che mie, un po' infantili." Dichiarò Renato.

Villaggio rispose alle critiche di Renato Pozzetto in una delle ultime interviste rilasciate prima di morire, dicendo che nonostante tutto nutriva un profondo affetto nei confronti dell'amico ed ex collega: "Non sapevo che non gli piacesse Le comiche, ma non mi stupisce più di tanto. Nel senso che comunque Renato inseguiva un altro genere di film, le sue preferenze andavano ad altri tipi di storie".