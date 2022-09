Le buone stelle - Broker: clip in esclusiva del film diretto da Kore-eda Hirokazu, in arrivo al cinema

Le buone stelle - Broker, di cui vi presentiamo una clip video in esclusiva, è il nuovo film dell'acclamato regista giapponese Kore-eda Hirokazu in arrivo al cinema a partire dal 13 ottobre, co-distribuito da Lucky Red e Koch Media (la distribuzione commerciale nelle sale sarà coordinata da Lucky Red, mentre l'edizione home video sarà gestita da Koch Media).

Palma d'Oro all'ultimo festival di Cannes al suo protagonista Song Kang ho, Le buone stelle - Broker vede per la prima volta Kore-eda impegnato in una produzione coreana. Il film è infatti girato in Corea, con un cast interamente coreano: oltre alla star Song Kang ho (il Mr Kim di Parasite), anche Bae Doona (Cloud Atlas, The Host), Gang Dong-won (Peninsula, The Priests) e l'artista IU alias Lee Ji-eun.

Broker: una scena del film

Toccante commedia familiare on the road dal sapore agrodolce, la storia di Le buone stelle - Broker comincia quando, sotto la pioggia, una donna abbandona un neonato davanti a una "baby box". Due uomini lo prendono in consegna, ma sono trafficanti di bambini. Quando lei torna vorrebbe riprenderlo, ma poi invece decide di mettersi in viaggio con i due per cercare i genitori ideali a cui vendere il piccolo. Ne nasce un on the road surreale in cui il gruppo finisce per trasformarsi in una famiglia per caso. Mentre sono in viaggio all'amorevole ricerca di un futuro migliore per il bambino, due poliziotte si mettono sulle loro tracce, per coglierli sul fatto, ma anche per indagare su un misterioso delitto.