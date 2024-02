Le Avventure del Piccolo Nicolas: clip esclusiva del film di animazione

Arriverà al cinema il 15 febbraio Le Avventure del Piccolo Nicolas, delicata pellicola d'animazione di produzione francese che racconta le gesta di Le petit Nicolas, amatissimo personaggio nato dalla mente dello sceneggiatore René Goscinny e dai pennelli dell'illustratore Jean-Jacques Sempé. Una clip esclusiva introduce il vivace e curioso Nicolas, al centro di una storia che parla di amicizia e creatività.

Le avventure del piccolo Nicolas traspone per la prima volta in animazione alcune delle storie più divertenti dell'iconico personaggio, offrendo no sguardo curioso ed emozionante sulle sue origini e il suo sviluppo, portandolo a dialogare in prima persona con i suoi stessi creatori.

Dopo aver conquistato il Festival d'Annecy, dove ha ricevuto il premio come Miglior film, aver ottenuto una candidatura agli European Film Awards 2022 e una ai César 2023 e aver vinto il premio Lumière 2023 come Miglior film d'animazione, Le Avventure del Piccolo Nicolas di Amandine Fredon e Benjamin Massoubre arriverà nei cinema italiani dal 15 febbraio distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection. In Italia, i libri del Piccolo Nicolas sono pubblicati da Donzelli Editore.