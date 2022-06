Annecy 2022: Little Nicholas - Happy as Can Be è il Miglior Film

Annecy 2022, il festival internazionale dedicato all'animazione, si è concluso con la vittoria di Little Nicholas - Happy as Can Be.

Il festival internazionale dedicato all'animazione di Annecy 2022 si è concluso ufficialmente con la vittoria di Little Nicholas - Happy as Can Be, dei registi Amandine Fredon e Benjamin Massoubre.

Il progetto è una co-produzione tra Francia e Lussemburgo e ha conquistato il riconoscimento più ambito assegnato un anno fa a Flee, lungometraggio in grado di ottenere anche tre prestigiose nomination agli Oscar.

Il film Little Nicholas è ambientato verso la fine degli anni '50 a Parigi. René Goscinny (Alain Chabat) e Jean-Jacques Sempé (Laurent Lafitte) hanno inventato il personaggio chiamato Nicholas, un ragazzino che ama fare scherzi e sempre sorridenti le cui giornate sono all'insegna di giochi, amici, lotte, e lezioni da imparare. Quando il personaggio inventato viene invitato a un workshop dei suoi "padri" i ruoli si invertono e sono i creatori che raccontano la loro infanzia, la loro carriera e la loro amicizia con il Piccolo Nicholas.

Il premio della Giuria è stato invece assegnato a Interdit aux chiens et aux Italiens del regista di origine italiana Alain Ughetto, che può contare anche sulle musiche di Nicola Piovani. Al centro della trama la storia della sua famiglia in un piccolo borgo piemontese, le condizioni dure della vita nei primi del Novecento, la fame, le guerre, i lutti e la decisione di emigrare in Francia dove rifarsi una vita, ma sempre con l'Italia nel cuore.

Ecco la lista di tutti i premi assegnati all' Annecy International Animation Film Festival:

Lungometraggi

Cristal per Miglior Film

Little Nicholas - Happy as Can Be Le Petit Nicolas

Diretto da Amandine Fredon, Benjamin Massoubre

Premio della Giuria

Interdit aux chiens et aux Italiens

Diretto da Alain Ughetto

Menzioni speciali della Giuria

My Love Affair With Marriage

Diretto da Signe Baumane

Blind Willow, Sleeping Woman

Diretto da Pierre Foldes

Gan Foundation Award for Distribution

Interdit aux chiens et aux Italiens

Diretto da Alain Ughetto

Contrechamp Award

Dozens of Norths (Ikuta no Kita)

Diretto da Koji Yamamura

Menzione della giuria Contrechamp

Chun Tae-il: A Flame That Lives On

Diretto da Jun-pyo Hong

Cortometraggi

Cristal for il Miglior Corto

Amok

Diretto da Balázs Turai

Premio della giuria

Steakhouse

Diretto da Spela Cadez

Menzione speciale della giuria

Anxious Body

Diretto da Yoriko Mizushiri

Jean-Luc Xiberras Award per un'opera prima

The Record

Diretto da Jonathan Laskar

Off Limits Award

Intersect

Diretto da Dirk Koy

Film TV e su commissione

Cristal per una produzione televisiva

My Year of Dicks

Diretto da Sara Gunnardottir

Premio della Giuria per una serie televisiva

Dos Pajaritos

Diretto da Alejo Schettini, Alfredo Soderguit

Premio della giuria per uno speciale televisivo

The House

Diretto da Emma De Swaef, Marc James Roels, Niki Lindroth Von Bahr, Paloma Baeza

Cristal per un film su commissione

Save Ralph

Diretto da Spencer Susser

Premio della giuria per un film su commissione

Aline

Diretto da Wes Anderson

Film Elaborati come Prova D'esame

Cristal per Miglior Film

Persona

Diretto da Sujin Moon

Premio della Giuria

A Dog Under A Bridge

Diretto da Rehoo Tang

Menzione speciale della giuria

Maman il a quoi le chien?

Diretto da Lola Lefevre

VR

Cristal il Miglior progetto VR

Glimpse

Diretto da Benjamin Cleary, Michael O' Connor

Menzione della giuria