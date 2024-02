Le avventure del piccolo Nicolas, la recensione: è l'animazione, bellezza!

Le Petit Nicolas è un personaggio della nona arte molto conosciuto in Francia, soprattutto nella letteratura per ragazzi, amato per la semplicità ed efficacia delle proprie strisce, che raccontano il quotidiano di una famiglia della middle class dal punto di vista del piccolo protagonista, rispecchiandosi nello stile grafico di un bambino di scuola elementare. Prima, è diventato due film live action per il cinema, diretti da Laurent Tirard e intitolati Il piccolo Nicolas e i suoi genitori (2009) e Le vacanze del piccolo Nicolas (2014). Come vi spieghiamo nella recensione, dieci anni più tardi, si trasforma in un soggetto per la prima volta animato, ossia Le avventure del piccolo Nicolas, dal 15 febbraio nelle sale italiane dopo aver vinto come Miglior Film al Festival d'Annecy e al Premio Lumière.

Una trama meta-testuale

Le avventure del piccolo Nicolas: una scena del film

La trama de Le avventure del piccolo Nicolas si sviluppa su due livelli narrativi che si intrecciano: Le Petit Nicolas è creato da René Goscinny e disegnato da Jean-Jacques Sempé, e vuole raccontarci da un lato la nascita e la gestazione del personaggio da parte dei due autori, in occasione della scomparsa di uno dei due, la mente dietro personaggi iconici e di successo come Asterix & Obelix e Lucky Luke. Dall'altro vuole mettere in scena l'evoluzione delle strisce e avventure del titolo, sempre dal punto di vista del personaggio titolare. I registi Amandine Fredon e Benjamin Massoubre scelgono di mettere in piedi questo dialogo tra le due parti, che non solo cattura l'attenzione dello spettatore adulto - e non solo il pubblico infantile a cui è principalmente indirizzato - ma aiuta anche a capirne meglio la genesi e ad emozionare e coinvolgere chi sta guardando, rendendo il lungometraggio diverso dagli altri di questo tipo.

Una striscia infinita d'animazione

Le avventure del piccolo Nicolas: un'immagine

Le avventure del piccolo Nicolas parla dei valori tipici delle storie familiari e infantili, come l'amicizia e la creatività, un aspetto che i due autori avevano paura di perdere col tempo (e con l'età) e che il protagonista dimostra di avere su larga scala, riuscendo a trasformare in una piccola grande avventura qualsiasi avvenimento della propria vita: il rapporto coi genitori, la televisione che finalmente arriva a casa, l'arrivo della nonna materna a trovarli, a cui è molto affezionato perché gli porta regali e caramelle, i giochi con gli amici, i primi incontri con le ragazze, il campo estivo, la vita scolastica con il burbero e impacciato preside e con la maestra gentile fin troppo paziente. Si racconta - anzi si mostra letteralmente per immagini e animazione - l'origin story del piccolo Nicolas e qualche flashback dalla vita dell'autore e del disegnatore, che ci spiegano come abbiano messo qualcosa di loro stessi nel personaggio, rendendolo un alter ego e allo stesso tempo "un altro da sé" con cui si trovano spesso a parlare, anche per confrontarsi su ciò che gli succederà nella striscia successiva.

Le Avventure del Piccolo Nicolas: clip esclusiva del film di animazione

Il potere della semplicità

Le avventure del piccolo Nicolas: una foto del film animato

Semplicità non vuol dire banalità, lo abbiamo già detto a proposito dell'animazione. Le avventure del piccolo Nicolas ne è la riprova soprattutto per come raddoppia e amplia i piani di lettura, per come riesce a rendere le storie e i personaggi coinvolgenti e per come gioca con l'animazione lungo tutta la pellicola, rendendola una pennellata di linee e colori che sembra non finire mai proprio come la Bande dessinée. Un film ricolmo di elegante umorismo e avvolgente dolcezza per immagini da parte di due autori che forse non volevano mai diventare grandi per davvero e che ricordano come continueranno a vivere anche dopo la propria morte proprio attraverso i loro personaggi, come Nicolas. Un mondo gioioso e spensierato, perché in fondo "non siamo mai più stati tanto felici quanto lo eravamo da bambini".