Lawmen: Bass Reeves, Donald Sutherland nel cast della nuova serie Paramount+ di Taylor Sheridan

La serie con protagonista David Oyelowo precedentemente nota come Bass Reeves ha ora preso il titolo di Lawmen: Bass Reeves.

Donald Sutherland si è appena unito in un ruolo ricorrente a Lawmen: Bass Reeves, nuova serie Paramount+ prodotta da Taylor Sheridan e nota in precedenza solamente come Bass Reeves.

Prodotta e interpretata da David Oyelowo. Lawmen: Bass Reeves è stata creata per la televisione da Chad Feehan, che svolgerà anche il ruolo di showrunner.

La serie antologica Paramount+, le cui riprese sono attualmente in corso in Texas, è stata ribattezzata Lawmen: Bass Reeves, con le future stagioni che eventualmente saranno incentrate su altri iconici uomini di legge che hanno avuto un impatto sulla storia americana, secondo quanto riportato dallo streamer.

Lawmen: Bass Reeves farà rivivere i leggendari uomini di legge e fuorilegge del selvaggio West. Reeves, conosciuto come il più grande eroe di frontiera della storia americana, ha lavorato nell'era post-Ricostruzione come ufficiale di pace federale nel Territorio Indiano, catturando oltre 3.000 dei più pericolosi criminali senza mai essere ferito.

Sutherland interpreterà Isaac Parker, un importante giudice del tribunale di Fort Smith che avrà a che fare con un'eredità complicata da gestire.

Oltre a Oyelowo, Sutherland si aggiunge ai series regular Lauren E. Banks, Forrest Goodluck, Barry Pepper e Demi Singleton. Dennis Quaid, Joaquina Kalukango, Lonnie Chavis, Rob Morgan, Ryan O'Nan, Grantham Coleman e Justin Hurtt-Dunkley erano già stati annunciati mentre Shea Whigham e Garrett Hedlund appariranno come guest star.