Bass Reeves: Taylor Sheridan dirigerà il pilot della serie con David Oyelowo

Il co-creatore e showrunner di Yellowstone Taylor Sheridan dirigerà il pilot di Bass Reeves, la serie limitata in sei parti con David Oyelowo nei panni del leggendario uomo di legge del selvaggio West.

Selma: un primo piano di David Oyelowo

Taylor Sheridan si è ritagliato uno spazio spazio nel suo fitto programma dopo aver letto la sceneggiatura del pilot e dopo esserne rimasto talmente colpito da decidere di chiamare David Oyelowo. "La realtà è che Taylor è uno dei migliori registi del pianeta", ha detto Oyelowo a Deadline.

Con Sheridan alla regia dei due episodi iniziali, Oyelowo ha detto: "Dobbiamo popolare lo show con un gruppo di persone di colore per assicurarci che in futuro i prossimi Taylor siano neri e che ce ne siano un sacco, in modo che non accada di rimanere a corto di registi neri di alto livello".

Bass Reeves, leggendario uomo di legge nero, è stato un funzionario e pistolero statunitense, il primo Sceriffo nero a ovest del fiume Mississippi. Come vice sceriffo, Reeves avrebbe arrestato migliaia di persone e ucciso 14 fuorilegge che lo sfidavano. Le trasgressioni andavano dal furto di cavalli all'arresto persino del proprio figlio per l'omicidio di sua moglie. Si dice che Reeves sia stato l'ispirazione per il personaggio del Ranger Solitario. Ha pattugliato il selvaggio West nel periodo in cui era ambientato il 1883.

Sheridan è produttore esecutivo di Bass Reeves insieme a Oyelowo, Jessica Oyelowo, David Permut, Glasser, Ron Burkle e Bob Yari. Gli MTV Entertainment Studios, la Bosque Ranch Productions di Sheridan, la società di produzione Yoruba Saxon di Oyelowos e 101 Studios stanno producendo lo show.