Bass Reeves: Garrett Hedlund si unisce al cast della serie tv con David Oyelowo

A quanto pare Garrett Hedlund si unirà al cast di Bass Reeves, la nuova serie tv con Taylor Sheridan alla regia, per Paramount+. In base a quanto rivelato in esclusiva da Variety, l'attore è stato scelto per un ruolo da guest star ricorrente.

Garrett Hedlund vestirà i panni di Garrett Montgomery, un personaggio vicino a Bass Reeves (David Oyelowo) per via della sua esperienza nel territorio in cui si ambienta il racconto. La serie si prefigge l'obiettivo di raccontare la storia del leggendario uomo di legge che compare nel titolo.

Reeves è stato un funzionario e pistolero statunitense, il primo Sceriffo nero a ovest del fiume Mississippi. Come vice avrebbe arrestato migliaia di persone e ucciso 14 fuorilegge che lo sfidavano. Le trasgressioni di cui si occupava andavano dal furto di cavalli all'arresto persino del proprio figlio per l'omicidio di sua moglie. Si dice che sia stato l'ispirazione per il personaggio del Ranger Solitario. Ha pattugliato il selvaggio West nel periodo in cui era ambientato il 1883 e da molti è considerato alla stregua di un eroe.

Lioness: Nicole Kidman entra nel cast della serie Paramount+ di Taylor Sheridan

Creata per il piccolo schermo da Chad Feehan, che qui lavora anche come showrunner, nel cast di Bass Reeves troviamo anche: Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck, Barry Pepper, Dennis Quaid e Grantham Coleman.