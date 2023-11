Law & Order: Jeffrey Donovan non tornerà nella Stagione 23

Donovan, che era entrato nel cast dello show solo nel 2021, non tornerà la prossima stagione.

Come riportato da Deadline, Jeffrey Donovan non tornerà per la stagione 23 della storica serie televisiva Law & Order.

L'ex star di Burn Notice - Duro a morire era stata scelta nel 2021 per guidare il cast del revival della NBC. Ha interpretato il detective Frank Cosgrove nelle stagioni 21 e 22 del crime drama creato da Dick Wolf. Secondo gli ultimi aggiornamenti, pare che Donovan abbia lasciato per divergenze creative.

Donovan è l'ultima star a consegnare il suo distintivo a L&O. Nel 2022, Anthony Anderson, che aveva ripreso il ruolo del Detective Kevin Bernard dalla serie originale, ha poi lasciato alla fine della 21a stagione. È stato sostituito da Mehcad Brooks, che si è unito al cast dalla Stagione 22 come nuovo partner di Frank, Jalen Shaw.

Law & Order, Anthony Anderson spiega perché ha deciso di lasciare lo show dopo una sola stagione

Il cast comprende Sam Waterston nel ruolo del procuratore distrettuale Jack McCoy, Hugh Dancy (Hannibal, The Path) nel ruolo dell'assistente procuratore Nathan Price e Camryn Manheim (The Practice) nel ruolo del tenente Kate Dixon.

Law & Order tornerà in onda con una stagione più corta nel corso del 2024.