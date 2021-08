Law & Order: Christopher Meloni e Mariska Hargitay stuzzicano i fan con una foto calda

Christopher Meloni e Mariska Hargitay, protagonisti della serie Law & Order, hanno posato insieme per una foto molto stuzzicante, che sta facendo sognare tutti i fan che li volevano insieme anche fuori dal piccolo schermo.

Negli ultimi decenni Mariska Hargitay e Christopher Meloni hanno formato una delle coppie più celebri della televisione americana, recitando insieme in Law & Order: Unità speciale tra il 1999 e il 2012. La chimica tra di loro è sempre stata tale che i fan, nel corso degli anni, hanno iniziato a fare il tifo perché la storia d'amore si concretizzasse anche nella vita reale. Ed ecco che le due star hanno posato insieme per una foto "intima" che ha fatto impazzire i tantissimi follower delle due star, felicissimi di vederli così vicini proprio come avevano sempre sognato.

I due attori hanno recitato in Law & Order insieme fino al 2012, quando Christopher Meloni ha lasciato la serie. Di recente, Meloni è tornato nell'universo del franchise recitando in un nuovo spin-off chiamato Law & Order: Organized Crime, che ha visto un'apparizione speciale del personaggio interpretato da Mariska Hargitay.

Law & Order: Unità Speciale è attualmente in rinnovo per altri tre anni dalla NBC, portando il numero totale di stagioni fino a 24, quindi i fan possono aspettarsi molte altre sorprese e, si spera, vedere una storia d'amore sbocciare tra i due.