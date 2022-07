Law & Order, Anthony Anderson spiega perché ha deciso di lasciare lo show dopo una sola stagione

Anthony Anderson ha recentemente rivelato qual è il vero motivo per cui ha deciso di lasciare Law & Order dopo una sola stagione, dedicandosi ad altri progetti.

È probabile che alcuni fan di Law & Order siano rimasti sorpresi quando è stato rivelato che il revival avrebbe perso una delle sue principali star: durante un'intervista di ET, Anthony Anderson ha appena spiegato perché ha deciso di lasciare il dramma legale dopo una sola stagione.

La notizia è arrivata dopo che la NBC ha annunciato l'entusiasmante notizia del rinnovo della stagione 22. Prima di abbandonare la serie, Anderson aveva parlato molto bene della sua esperienza sul set, rivelano anche che era entusiasta di essere tornato ad incarnare il ruolo del detective Bernard.

L'attore 51enne ha spiegato che il motivo della sua scelta apparentemente inaspettata è che, da oggi in poi, ha deciso di puntare su contenuti più originali: "Volevo uscire e creare più spettacoli come Black-ish, creare show che dipendono da me, affinché possa fare qualcosa di un po' diverso."

È indubbiamente vero che Black-ish ha permesso ad Anthony Anderson di fare alcune cose che, per quanto concerne la TV, sono state certamente rivoluzionarie, visto che era anche un produttore della commedia. Analizzando la situazione da questo punto di vista, si capisce che l'attore ha semplicemente deciso di lasciare Law & Order al fine di avere più libertà creativa.